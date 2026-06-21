Iván Sevilla 21 JUN 2026 - 15:01h.

Nacido en Villarreal el 14 de enero de 1936, Ferrer Alayrach Bort fue futbolista del submarino amarillo en los años 50

El monje "se distinguió por su profunda piedad y amor a Jesucristo, su sentido del humor proverbial y su amor por los hermanos"

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CastellónLa ciudad de Villarreal (Castellón) ha despedido públicamente este 20 de junio al monje Vicente Ferrer Alayrach Bort, quien ha muerto con 90 años. Jugó en el submarino amarillo antes de dedicarse a Dios por completo.

Así lo han recordado desde el Ayuntamiento, destacando que el religioso nació en la localidad el 14 de enero de 1936, el año en el que empezó la Guerra Civil española.

"Lamentamos el fallecimiento del hermano que vivió más de seis décadas de entrega, oración, humildad y servicio tras ingresar en la Trapa de San Isidro de Dueñas en 1960", ha rememorado el consistorio.

Ha asegurado que su marcha deja "una profunda huella entre la comunidad monástica, su familia y todas las personas que lo conocieron". "Un gran hombre", ha calificado precisamente una de ellas.

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"Una gran persona con quien tuve el placer de hablar", ha reconocido Eduardo también en el perfil oficial de Facebook del Ayuntamiento de Villarreal, que se ha ido llenando de comentarios deseándole que "descanse en paz".

Jugador del Villarreal CF en 1950, cuando ascendió a Tercera

Vicente Ferrer Alayrach fue un chico "de gran vitalidad y célebre deportista", según han destacado desde la Orden de Monjas Cistercienses de la Estricta Observancia en una esquela publicada tras su muerte.

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Formó parte de la plantilla del equipo de fútbol de la ciudad castellonense en la década de 1950, cuando el club logró permanecer durante años en Primera Regional y consiguió primer ascenso a Tercera División.

Así se atestigua en el libro '100 años de fútbol en Vila-real', donde aparece su apellido entre un listado de jugadores que por aquella época disputaron partidos con el conjunto amarillo hasta la temporada 1955-1956.

"Sentido del humor proverbial y profundo amor a los hermanos"

La citada orden religiosa recuerda igualmente que "en su juventud sintió la llamada del Señor a buscarle en la vida monástica y le siguió con una gran determinación". Se curtió como monje hasta agosto de 1966.

"Vicente se distinguió por su profunda piedad y amor a Jesucristo en el misterio de su pasión y cruz, por su entrega a la lectio divina y a la oración y por su participación en la vida comunitaria", describen.

Además, resaltan "su sentido humor proverbial y su profundo amor a los hermanos". Demostró su "deseo de servir a la comunidad con diversos servicios que se le encomendaron".

Entre ellos, fue "encargado del refectorio y de las granjas, ayudante de sastrería, repostero y cocinero". Sus últimos años ya de vida como octogenario, "perdió movilidad en las piernas debido a la artrosis".

"Tuvo que retirarse a la enfermería también por una enfermedad cardiaca y vascular", han señalado desde la orden. Creen que "deja un recuerdo indeleble entre los hermanos y en su familia".