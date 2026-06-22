Carlos Plá Valencia, 22 JUN 2026 - 14:13h.

Los investigadores han inspeccionado la vivienda familiar y los alrededores sin éxito. Se baraja la posibilidad de que el detenido la hubiera lanzado a la marjal situada cerca de la casa

Investigan la relación del logopeda de Valencia con la familia del menor cuyo padre le asesinó: la madre era quien solía llevarlo a la clínica

Compartir







La Guardia Civil de Castellón sigue buscando el arma blanca empleada en el presunto asesinato de un hombre de 38 años en la playa Casablanca de Almenara el pasado viernes 19 de junio.

Desde que se tuvo conocimiento de los hechos, agentes de la Guardia Civil han venido desarrollando diversas actuaciones de investigación con el objetivo de esclarecer completamente las circunstancias que rodearon el suceso, tras detener al supuesto autor de la muerte.

La Guardia Civil mantiene activa la búsqueda del arma blanca presuntamente utilizada en los hechos, pieza clave para la investigación. Para ello está contando con la colaboración del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón, cuyos efectivos participan en las labores de localización en distintas zonas de interés, y la Policía Local de Almenara.

Los miembros del Servicio de Criminalística de la Policía Judicial de la Guardia Civil estuvieron inspeccionando la escena del crimen y los alrededores de la vivienda, incluidos contenedores cercanos al chalet. Los investigadores barajan la posibilidad de que el presunto autor del asesinato se deshiciera del arma en La Marjal situada cerca de la casa.

Un crimen que podría estar motivado por los conflictos por la custodia de los dos hijos menores que tenían el fallecido y su exmujer, pareja actual del detenido.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Prisión provisional

La Plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Nules -antiguo Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Nules-, en funciones de guardia, acordó la prisión, provisional, comunicada y sin fianza para el detenido, que ha quedado investigado en una causa abierta por los delitos de asesinato y acoso, sin perjuicio de ulterior calificación conforme avance la investigación.

La magistrada adoptó una orden de protección del detenido respecto de una mujer, que habría sido su pareja, y de los hijos de ésta, en virtud de la que no podrá acercarse ni comunicarse con ellos, según informó el TSJCV.