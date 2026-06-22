La magistrada dio por buena la primera lista de testigos que a partir de la semana que viene serán citados

Isak Andic dio dos pasos antes de caer, según la defensa de su hijo Jonathan: "Dan espacio al tropiezo y a la caída accidental"

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Las primeras personas en declarar en el juicio por el presunto homicidio de Isak Andic serán la terapeuta de la familia, Julia L.; una hermana de ésta; una secretaria de Mango y las dos hijas del empresario y hermanas de Jonathan Andic, Sarah y Judith Andic Raig, según informa 'La Vanguardia'.

Todas ellas ya fueron citadas por la unidad de investigación de los Mossos d'Esquadra de Martorell, donde prestaron declaración. Pero, en esta ocasión, será la jueza quien dirija la prueba con la presencia de la fiscal y los abogados del acusado, Sebastián de Juan y Cristóbal Martell.

Los 10 primeros testigos del juicio

La titular del juzgado 5 de Martorell, Raquel Nieto, firmó el viernes el auto en el que acordaba algunas de las pruebas solicitadas por la fiscal Teresa Yoldi. La magistrada dio por buena la primera lista de testigos que a partir de la semana que viene serán citados.

En esta tanda de 10 testificales se encuentran el presidente del Consejo de Administración y consejero delegado de Mango, además de amigo de Isak Andic, Toni Ruiz Tubau; el responsable de ciberseguridad de la empresa, Jordi Álex Moreno Sanchís y la que en ese momento era pareja de Isak Andic, la deportista Estefanía Knuth Marten, entre otros; además de dos mossos de la unidad de intervención de montaña y uno de los dos excursionistas que auxiliaron a Jonathan Andic. Ellos fueron las primeras personas que se encontraron con Jonathan Andic media hora después de la caída de su padre.

Los investigadores los identificaron casi un año y medio después tras las duras críticas de la defensa que señalaron que no fueron interrogados antes de manera intencionada. El resto de peticiones autorizadas tratan de contrarrestar el primer envite de la defensa como, por ejemplo, determinar si el terminal de Jonathan Andic dio señal en su viaje a Ecuador.

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Todas las pruebas que solicita la jueza para el caso

La magistrada pide a los Mossos un informe que detalla cómo funciona el WhatsApp en un ordenador y si se mantiene operativo sin el teléfono. En marzo del 2025, Jonathan Andic escribió desde su ordenador un mensaje de WhatsApp a una secretaria de Mango asegurando que le habían robado el móvil y pidiendo que le prepararan un nuevo terminal a su regreso.

Al responsable de Ciberseguridad de Mango le solicita un registro con todos los terminales entregados y recibidos por Jonathan Andic, entre el 2020 y el 2025. Otra de las peticiones es oficiar una comisión rogatoria a Apple para que aporte toda la información relativa al Iphone de Jonathan que se derive del día de la muerte de su padre y del día en el que le robaron el teléfono en Quito.

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Aunque a Apple no le gusta colaborar aportando información de sus clientes, la juez solicita a Apple todo lo relacionado con archivos subidos a la nube, descargas y las veces que se introdujo el usuario y la contraseña para reiniciar el teléfono. Así como los datos relacionados a la localización y el rastreo del terminal.

Se revisará el historial médico del fundador de Mango

La policía científica de los Mossos será la encargada de realizar una pericial técnica de reconstrucción de la caída, que aún no tiene fecha, pero que contempla la participación de los dos forenses que realizaron la autopsia de Isak Andic. La magistrada quiere que los médicos realicen un estudio comparativo en el lugar de los hechos de las lesiones con la posible dinámica de la caída. Así, también cuentan con la ayuda de los elementos que se encontraron en el lugar: el reloj y la chaqueta del fundador de Mango y una marca en el camino.

La jueza acepta también la petición de la fiscal de solicitar al Institut Català de la Salud y a la mutua privada que le atendía, el historial médico, asistencia y farmacológico completo de Isak Andic. El objetivo es profundizar en el estado de salud del fundador de Mango después de que la defensa aportase un vídeo de una caída anterior en la sede de Mutua Universal junto a un informe de dos catedráticos de Medicina que aseguran que el hombre padecía artrosis.