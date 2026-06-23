La detención tuvo lugar gracias al aviso de un testigo alertado por los gritos de la víctima

El detenido es un varón de 36 años y su exnovio tuvo que ser atendida en un ambulatorio de Cheste, Valencia

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ValenciaUn hombre de 36 años fue detenido por la Policía Local de Cheste el pasado sábado después de que un testigo, dando la voz de alarma, viese como secuestraba presuntamente a una mujer que era su exnovia tras introducirla por la fuerza en el maletero del coche.

Fueron los gritos de la joven, de 21 años, los que alertaron al testigo, un vecino que pudo escuchar cómo la víctima pedía socorro mientras el varón la metía en esa parte del vehículo antes de acelerar y marcharse de allí.

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El hombre fue detenido por secuestrar a su exnovia tras una persecución

Inmediatamente, nada más recibir el aviso, varios agentes se pusieron en marcha para tratar de localizar al presunto secuestrador, valiéndose para ello de las referencias aportadas por el testigo y los datos sobre el modelo del coche.

Fue así como una de las patrullas que se encontraban en el municipio dieron con un vehículo de similares características a las descritas, de tal modo que comenzaron a seguirlo.

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Al parecer, según recoge el medio Las Provincias, el implicado conducía a gran velocidad y se desmarcó por un camino rural, lo que dio lugar a una persecución policial que acabó justo cuando los agentes, aprovechando un tramo que propiciaba la maniobra, consiguieron cortarle el paso.

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Tras interceptarlo, los policías pudieron comprobar que, en efecto, en el maletero del coche se encontraba una mujer que estaba amordazada y en shock.

Según las pesquisas realizadas, y tal como refiere el citado medio, la joven era la exnovia del hombre que conducía y que allí la introdujo, ambos de nacionalidad española. No constaba ninguna orden en vigor sobre él ni ninguna orden de alejamiento, pese a que sí cuenta con antecedentes violentos.

El detenido, puesto en libertad

Tras acometer la detención, la joven fue trasladada a un ambulatorio. Además del shock, tenía lesiones en cuello, brazos y piernas. Presentó denuncia ante el cuartel de la Guardia Civil de Chiva, que fue al mismo tiempo la que se encargó de custodiar al detenido.

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Tras quedar a disposición judicial, no obstante, el varón quedó en libertad y sin medidas cautelares; una decisión adoptada por la jueza encargada porque, pese al estado en que la encontraron los agentes, la víctima, posteriormente, negó los hechos. Por ello, según avanza Las Provincias, ambos han quedado citados para un juicio rápido por un delito de coacciones.