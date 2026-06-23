Prisión provisional para el presunto agresor sexual que fue rescatado del mar en Almería

La investigación continúa abierta bajo la dirección judicial, mientras el detenido permanecerá en prisión provisional a la espera de la evolución del procedimiento

Un hombre agrede sexualmente a una mujer en Almería y antes de ser detenido tiene que ser rescatado en el mar tras intentar una desesperada huida

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El juzgado en funciones de guardia de Almería ha decretado este martes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para el hombre de 21 años detenido por presuntamente agredir sexualmente a una mujer en un aparcamiento de autocaravanas situado junto a la desembocadura del río Andarax, en la capital almeriense.

Según han informado fuentes judiciales a EFE, la medida ha sido adoptada tras su puesta a disposición judicial en la Ciudad de la Justicia de Almería, aunque por el momento no han trascendido los delitos concretos que se le imputan dentro de la causa.

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La agresión se produjo en una autocaravana

Los hechos tuvieron lugar sobre las 17:30 horas del pasado 21 de junio, cuando el sospechoso, de origen subsahariano, accedió presuntamente a la autocaravana en la que se encontraba la víctima.

De acuerdo con la investigación, el hombre habría agredido sexualmente a la mujer utilizando una navaja y un palo, una situación que fue interrumpida gracias a la intervención de un ciudadano que se encontraba en las inmediaciones.

Al escuchar los gritos de auxilio, el testigo observó al presunto agresor semidesnudo sobre la víctima y comenzó a tocar insistentemente el claxon de su vehículo para llamar la atención y detener el ataque. La acción provocó que el sospechoso huyera y se ocultara entre la vegetación próxima al lugar, mientras el ciudadano alertaba inmediatamente a la Policía Nacional. Las primeras patrullas desplazadas hasta la zona encontraron a la mujer con graves lesiones, con la cara desfigurada y numerosas heridas, cortes y golpes en el cuerpo.

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Tras recibir una primera asistencia sanitaria en el lugar de los hechos, la víctima fue evacuada al Hospital Materno Infantil de Almería, perteneciente al complejo hospitalario universitario Torrecárdenas, donde fue atendida por los servicios médicos.

El sospechoso huyó al mar y tuvo que ser rescatado

Uno de los agentes participantes en el dispositivo consiguió localizar al sospechoso escondido entre la maleza. Sin embargo, al verse descubierto, este emprendió de nuevo la huida y se introdujo en el mar, pese al fuerte viento y al considerable oleaje existente en ese momento.

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El hombre llegó a situarse a unos 100 metros de la orilla, pero comenzó a mostrar síntomas de agotamiento y dificultades para mantenerse a flote, hasta el punto de empezar a hundirse.

Ante la situación, cinco agentes de la Policía Nacional se lanzaron al agua para rescatarlo. Tras conseguir sacarlo del mar y estabilizarlo en la orilla, fue trasladado a un centro sanitario para evaluar su estado físico y quedó detenido como presunto autor de los delitos de agresión sexual y lesiones.

La intervención también tuvo consecuencias para los agentes que participaron en el rescate. Los cinco policías que se introdujeron en el mar precisaron posteriormente asistencia médica debido a las lesiones sufridas durante la actuación.