Encuentran el cuerpo sin vida de una mujer anciana en un riachuelo en Vigo

La dificultad del terreno hizo necesaria la intervención de los equipos de rescate para acceder a la víctima

Hallan el cuerpo del menor que desapareció en la zona de las aceñas del Pisuerga en Valladolid

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VigoUna mujer de avanzada edad ha sido hallada sin vida en un riachuelo en la parroquia viguesa de Bembrive. Según la información recogida por el 112 Galicia en la llamada que alertó de lo sucedido, la fallecida se precipitó por un terraplén en las cercanías a su vivienda.

La dificultad del terreno hizo necesaria la intervención de los equipos de rescate para acceder a la víctima. Fue un familiar de ella quien alertó al 112 Galicia alrededor de las 13:40 horas del domingo y explicó lo sucedido en el Camiño de A Pedrosa.

Los bomberos tuvieron que intervenir porque el acceso era complejo

El 112 Galicia solicitó la intervención de los Bomberos de Vigo por la complejidad de acceso al lugar, además de informar a los agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local. En estos momentos, los equipos de emergencia continúan trabajando en el lugar para recuperar el cuerpo de la mujer.