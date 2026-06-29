La denuncia más grave que tiene el productor es la de una trabajadora de 26 años que le acusa de violación

El productor de cine Xavier Atance, puesto en libertad con medidas cautelares, acusado de agresión sexual y acoso a tres trabajadoras

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Los Mossos d'Esquadra han recibido la cuarta denuncia contra el productor de cine, Xavier Atance, que ya estaba siendo investigado por una agresión sexual. Según informa 'El Periódico', esta nueva querella se formalizó el pasado martes y los agentes esperan recibir más, ya que hay otras tres mujeres que están valorando denunciar al productor.

Las autoridades arrestaron a Xavier Atance el miércoles 10 de junio, cuando se encontraba en la sede de Benecé Produccions SL. El jueves 11 de junio pasó a disposición judicial y quedó en libertad investigado por los delitos de agresión sexual y acoso.

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Retirara de pasaporte y una orden de alejamiento de las víctimas

El juez le ha retirado el pasaporte y le ha impuesto una orden de alejamiento de las víctimas. La denuncia más grave que tiene el productor es la de una trabajadora de 26 años que le acusa de violación. Según la víctima, Atance, de 66 años, se aprovechó de su estado de seminconsciencia después de una noche de fiesta en la disco La Paloma para penetrarla sin su consentimiento hasta en dos ocasiones.

Los Mossos d'Esquadra empezaron a investigar y, después de tener un mes de comprobaciones, decidieron detener a Atance. "Lo que le hizo a ella (primera denunciante) es el hecho más grave pero no es un hecho aislado. Él trata mal a las mujeres que tiene al lado. Para mí es importante que se conozca su patrón", subrayó al medio citado una de las denunciantes.

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Después de publicarle el arresto del productor, varias exempleadas de Atance contactaron con el diario para su caso. Una de ellas es la que ha presentado la nueva denuncia a los Mossos, la cuarta que registran contra el productor. Esta última querella relata situaciones similares aunque no se trata de un episodio tan grave como la violación.

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"Intentaba no quedarme a solas con él porque quería abrazarme y darme besos", asegura una extrabajadora

Las acusaciones que acumula Atance colindan entre la agresión sexual o el acoso laboral. Los agentes de la Unitat de Investigació de Les Corts están en contacto con otras tres exempleadas de Atance que, presumiblemente, también formalizarán una denuncia en los próximos días. Si llegan esas tres nuevas acusaciones, la suma de denunciantes ascenderá a siete.

El resto de exempleadas, que han hablado con el diario, aseguran que descartan presentar una denuncia pero afirman que no les extrañó que hayan aparecido más casos. "Intentaba no quedarme a solas con él porque quería abrazarme y darme besos. Pero, otras veces, me trataba fatal, a gritos. Cuando quería, iba a por mí", lamenta esta mujer que ha aceptado hacer público su testimonio de forma anónima.

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"Todas las mujeres teníamos que ir a cenar con él. Cuando me tocó ir a mí, después de la cena quiso ir a bailar y entonces se me echó encima, me escapé como pude y me marché. Era muy joven, tenía 23 años, y necesitaba el trabajo", subraya la mujer. De momento, Atance prefiere no hacer declaraciones porque está preparando con un abogado la defensa de su inocencia.