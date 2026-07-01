La mayoría de pasajeros que viajaban en el autobús accidentado, eran mujeres, temporeras camino al trabajo

El horror de las víctimas tras el accidente de autobús en Lleida: "Escuchábamos gritos, gente saliendo del bus pidiendo ayuda"

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La joven y casi inexperta conductora de un autobús chocó contra la fachada de la Diputación de Lleida, dejando a al menos 46 heridos, cinco en estado muy crítico y a muchos vecinos en shock al contemplar el suceso en primera persona. La joven tuvo que ser atendida por los servicios de emergencia, al quedar en shock y completamente paralizada.

El supervisor que viajaba con ella es una de las personas heridas que se encuentra en estado crítico y que tampoco pudo reaccionar para evitar el trágico accidente. Una escena con muchas personas heridas en el suelo, los restos del autobús por el suelo y con el vehículo siniestro que las autoridades están investigando. No saben qué pudo ocurrir para que la conductora perdiese el control del vehículo.

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El reportero Adrián Dolz se encuentra en directo desde el hospital al que han sido trasladado los heridos, donde informa de que la "conductora llevaba solo tres días en la empresa y chocó el autobús contra la fachada de un edificio en una calle muy transitada".

La mayoría de pasajeros eran mujeres

El equipo de Informativos Telecinco ha podido saber que la mayoría de pasajeros "eran mujeres que iban de camino a un almacén muy cercano". Todos los que se encuentran en estado grave han tenido que ser operados nada más entrar al centro médico.

La escena es terrible, según confiesan los testigos, que dicen que "el golpe nos ha despertado. Había mucha gente gritando, saliendo del autobús y pidiendo ayuda". "El golpe ha sido muy violento", comenta otro de ellos todavía en shock al ver lo ocurrido.

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La mayoría de los pasajeros, casi todas mujeres, eran temporeros de fruta que iban a trabajar. El marido de una de las heridas que se encuentra ingresada sigue esperando noticias de ella tras haber recibido múltiples politraumatismos por el accidente.