Alberto Rosa 01 JUL 2026 - 18:55h.

El mando de actuación pasa a Salvamento Marítimo, que contará con el apoyo del Gobierno de Cantabria

El operativo para encontrar a Laura, la mujer desaparecida en la ría de Tina Mayor, en Cantabria: rastreos cerca del mar tras el hallazgo de su bolso

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Servicios de emergencias buscan desde la noche del pasado domingo a Laura, una mujer desaparecida en el entorno de la ría de Tina Mayor, ubicada en la localidad cántabra de Pechón (Val de San Vicente), en el límite de Cantabria con el Principado de Asturias.

Tras dos días de intensa búsqueda sin resultados se ha transferido el mando de las actuaciones a Salvamento Marítimo, con el apoyo del Gobierno de Cantabria para centrar el dispositivo de localización en el mar.

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De este modo se amplía aún más el espacio de búsqueda para los equipos que tratan de dar con Laura Isabel Vázquez, de 43 años y original de Paraguay y residente en Unquera. El martes los equipos destacados en el lugar, coordinados por técnicos de rescate del Gobierno de Cantabria, barrieron la ría en bajamar desde Molleda, rastreado meandros y examinado pozos con buzos.

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Y desde el aire los helicópteros de Salvamento Marítimo, el Gobierno de Cantabria y la Guardia Civil, y drones de las dos últimas entidades, realizaron amplias batidas en la zona, complementadas por los trabajos llevados a cabo por la zona costera por Inspección Pesquera desde Prellezo a Pechón. Peinada la ría y la línea de costa sin obtener resultados se decidió desactivar el Puesto de Mando Avanzado (PMA), centrándose a partir de ahora las labores de localización en el mar.

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La Guardia Civil mantendrá, entre otros medios, a los Grupos de Especialistas en Actividades Subacuáticas (GEAS) y un equipo cinológico en la zona unos días más. La mujer desapareció el domingo y la Guardia Civil activó esa misma noche el dispositivo de búsqueda realizando batidas con medios propios por tierra y mar.

Pasadas las 21.30 horas dio avisó al Centro de Atención a Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria, momento en el que los efectivos del rescate comenzaron a diseñar el operativo y la movilización de medios, que se puso en marcha a las 8.00 horas del lunes.