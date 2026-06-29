La Guardia Civil comenzó la búsqueda el domingo por la noche y este lunes por la mañana se ha desplegado un amplio dispositivo

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Servicios de emergencias buscan desde anoche a una mujer desaparecida en el entorno de la ría de Tina Mayor, ubicada en la localidad cántabra de Pechón (Val de San Vicente), en el límite con el Principado de Asturias.

En estos momentos se está rastreando la zona con los drones, desde el puente de Bustio a la salida de Tina Mayor; y dos equipos subacuáticos mixtos del Gobierno y Cruz Roja peinan las márgenes este y oeste de la ría, a los que se incorporarán los GEAS de la Guardia Civil.

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Asimismo, una embarcación de Cruz Roja vadea las orillas y rastrea con sondas, Inspección Pesquera se centra en la zonas acantiladas de la costa; mientras que el GREIM, Seprona, patrullas de seguridad ciudadana de la Guardia Civil y la agrupación de voluntarios de Santander rastrean el entorno por tierra con perros.

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La Guardia Civil activó el dispositivo de búsqueda a última hora de ayer, realizando batidas con medios propios por tierra y mar. Pasadas las 21.30 horas dio avisó al Centro de Atención a Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria, momento en el que los efectivos del rescate comenzaron a diseñar el operativo y la movilización de medios, que está operando desde las 8.00 horas de este lunes.

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En la zona se ha establecido un Puesto de Mando Avanzado (PMA), dirigido por un técnico de rescate del Gobierno, que coordina a los efectivos que desde primera hora trabajan por tierra, mar y aire, ha informado el 112 en nota de prensa.

Así, los helicópteros del Ejecutivo y Salvamento Marítimo harán batidas de manera alternativa, si la meteorología lo permite, para lograr una mayor cobertura horaria en el rastreo aéreo, que está "complicado" por la baja visibilidad en la costa.

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Drones y patrulla de Servicio Marítimo

Además, por aire se ha desplegado al equipo de drones del Gobierno, que cuenta también con tres rescatadores para labores en el agua y en el margen fluvial. Mientras que la Guardia Civil ha desplazado al lugar al capitán de zona, cuatro agentes de seguridad ciudadana, dos del Seprona, otros dos del GREIM con unidad cinológica y una patrulla de Servicio Marítimo.

Por su parte, Cruz Roja ha aportado Equipos de Respuesta Inmediata en Emergencias (ERIES) acuático, subacuático, logístico y psicosocial; y la agrupación de voluntarios de Protección Civil de Santander trabaja también con perros de rastreo.