Exclusiva | El asesino confeso de Álex: “No quiero pagar yo solo”
El asesino confeso de Álex envía una carta al juez en la que admite el crimen, pero pide que se repartan las responsabilidades
Todos los programas completos de 'Vamos a ver', en Mediaset Infinity
El pasado 13 de mayo, Juan Francisco, asesino confeso de Álex, envió una carta al juez con el que hoy ha reconstruido los hechos. ‘Vamos a ver’ tiene en exclusiva una copia de esa carta.
En ella, reconoce el crimen, pero pide que se repartan las responsabilidades: “Asumiré la responsabilidad civil que se imponga, pero que se haga partícipes de la misma a los inductores a que yo actuara de tan inexplicable manera, solicitándoles el 50% de la responsabilidad civil que se imponga”.
Asesino confeso de Álex: "Se ha protegido y se ha encubierto la actuación negligente de un abogado"
Además, menciona otro caso y señala a un abogado al que atribuye responsabilidades: “Se ha protegido y se ha encubierto la actuación negligente de un abogado que está detrás de los divorcios que han acabado con la muerte de dos niños: Álex y el hijo de José Alapont, el parricida de Sueca. Que la justicia actúe y que jamás haya que lamentar más víctimas por la actuación de un abogado y sus encubridores”.
También acusa a su exmujer de haber provocado la muerte de un menor: “Me dijo que en estos casos siempre favorecía a la mujer, que mi ex acabaría quitándome a mis hijos y que después yo terminaría en prisión”.
Por último, se presenta a sí mismo y a sus hijos como víctimas de maltrato psicológico por parte de su expareja: “No han hecho nada para poner fin al maltrato psicológico al que estábamos sometidos yo y mis hijos. Aquí ha fallado el sistema, donde el abogado ha protegido a su compañero y la Guardia Civil de Sueca no ha querido destapar la situación”.