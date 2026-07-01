Exclusiva | El asesino confeso de Álex: “No quiero pagar yo solo”

El asesino confeso de Álex envía una carta al juez en la que admite el crimen, pero pide que se repartan las responsabilidades

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El pasado 13 de mayo, Juan Francisco, asesino confeso de Álex, envió una carta al juez con el que hoy ha reconstruido los hechos. ‘Vamos a ver’ tiene en exclusiva una copia de esa carta.

En ella, reconoce el crimen, pero pide que se repartan las responsabilidades: “Asumiré la responsabilidad civil que se imponga, pero que se haga partícipes de la misma a los inductores a que yo actuara de tan inexplicable manera, solicitándoles el 50% de la responsabilidad civil que se imponga”.

Asesino confeso de Álex: "Se ha protegido y se ha encubierto la actuación negligente de un abogado"

Además, menciona otro caso y señala a un abogado al que atribuye responsabilidades: “Se ha protegido y se ha encubierto la actuación negligente de un abogado que está detrás de los divorcios que han acabado con la muerte de dos niños: Álex y el hijo de José Alapont, el parricida de Sueca. Que la justicia actúe y que jamás haya que lamentar más víctimas por la actuación de un abogado y sus encubridores”.

También acusa a su exmujer de haber provocado la muerte de un menor: “Me dijo que en estos casos siempre favorecía a la mujer, que mi ex acabaría quitándome a mis hijos y que después yo terminaría en prisión”.

Por último, se presenta a sí mismo y a sus hijos como víctimas de maltrato psicológico por parte de su expareja: “No han hecho nada para poner fin al maltrato psicológico al que estábamos sometidos yo y mis hijos. Aquí ha fallado el sistema, donde el abogado ha protegido a su compañero y la Guardia Civil de Sueca no ha querido destapar la situación”.

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