Las imágenes de la declaración del asesino confeso de Álex, el niño asesinado en Sueca

'El tiempo justo' emite en exclusiva las imágenes de la declaración del asesino confeso de Álex

La petición de la madre de Álex, el niño asesinado en Sueca, al único testigo del crimen el día que habría cumplido 14 años: "Que lo diga por él"

'El tiempo justo' ha tenido acceso y ha emitido en exclusiva las imágenes de la declaración del asesino confeso de Álex, el niño de 13 años asesinado en Sueca. En ellas, se le escucha decir que no recuerda lo que pasó, aunque sí que manifiesta que su hijo no fue el culpable de la muerte de Álex.

"No sé qué me pasó y la pagó el pobre niño. No sé qué se me pasó por la cabeza en ese momento", dice el asesino confeso, al que le juez le plantea entonces la posibilidad de investigar a su hijo, la otra persona presente en la casa en la que Álex fue asesinado. Es ahí cuando dice que está "seguro" de que su hijo no fue.

El juez le dice entonces que si no fue su hijo y no había nadie más en el domicilio, tuvo que ser él el responsable de la muerte de Álex. "Supongo, es que no sé qué pasó, de verdad, yo no soy así", responde el asesino confeso.

La declaración del hijo del asesino

El hijo del asesino de Álex, único testigo de lo ocurrido en el domicilio de Sueca, también ha declarado y lo ha hecho mediante cámara Gesell y sin incurrir en contradicciones. Ha mantenido que vio a su padre acuchillando a su amigo en el corazón y que trató de sujetarlo, pero que tuvo miedo y temió que él pudiese ser el siguiente.