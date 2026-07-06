La Audiencia de Málaga ordena reabrir la investigación por la muerte de Haitam M. y practicar nuevas diligencias

El hombre que murió por una parada cardiorrespiratoria en Torremolinos fue reducido con dos pistolas táser: su familia dice que "no había hecho nada"

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La Audiencia de Málaga ha anulado el sobreseimiento del caso de la muerte de Haitam M., fallecido durante una intervención policial en Torremolinos (Málaga) en la que se utilizó una pistola táser, y ha ordenado continuar con la investigación mediante nuevas diligencias.

El auto judicial, al que ha tenido acceso EFE, estima el recurso presentado por la acusación particular, revoca dos autos dictados en febrero y abril y solicita al juzgado instructor que motive su decisión sobre las diligencias de investigación reclamadas por las acusaciones.

Entre las medidas acordadas, la Audiencia pide que el forense del Instituto de Medicina Legal reciba las imágenes de la intervención policial junto con los informes periciales aportados por la familia para elaborar un informe complementario que determine si la actuación policial pudo influir en el fallecimiento.

Asimismo, reclama la declaración de dos peritos para esclarecer las circunstancias del caso.

La autopsia descartó la táser como causa de la muerte

La autopsia concluyó que Haitam M. falleció a causa de un cuadro de delirio agitado, descartando que el uso de la pistola táser fuera el motivo directo de la muerte.

El informe, elaborado por el Instituto de Medicina Legal de Málaga con la colaboración del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de Sevilla, apuntó a una reacción adversa a las drogas, agravada por patologías cardíacas preexistentes.

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Los hechos ocurrieron el 7 de diciembre en un locutorio de Torremolinos. La familia de Haitam M. mantiene que no habría fallecido si durante el arresto no se hubiera ejercido "tanta presión" sobre el cuello y el tórax, ya que, según sostiene, esa actuación limitó su capacidad para respirar.

Además, un informe pericial aportado por la acusación particular concluye que esa presión provocó una parada respiratoria seguida de una parada cardíaca, y añade que las descargas de la pistola táser habrían contribuido a agravar las arritmias que sufrió la víctima.