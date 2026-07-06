Raquel Noya Pontevedra, 06 JUL 2026 - 15:25h.

Un vídeo viral en redes muestra a Anubis Dimitri recriminando a un dueño por pasear a su perro en plena ola de calor a cerca de 40 grados

Veterinarios advierten de que el asfalto puede alcanzar temperaturas superiores a los 60 grados y provocar quemaduras en las almohadillas de los animales

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Las imágenes de animales sufriendo las consecuencias del calor extremo ocupan cada verano titulares y campañas de concienciación en nuestro país. Veterinarios y asociaciones de protección animal insisten en evitar los paseos durante las horas centrales del día para prevenir quemaduras, golpes de calor y deshidratación pero muchos propietarios hacen oídos sordos a estos consejos y acaban poniendo en peligro la vida de sus peludos en muchas ocasiones. En ese contexto, un vídeo protagonizado por el creador de contenido Javier Otero, conocido en redes como Anubis Dimitri ha desatado un intenso debate tras su particular forma de llamar la atención a un dueño que paseaba a su perro sobre el asfalto que según relata, estaba a más de 40 grados.

El vídeo, publicado en Instagram, acumula cientos de miles de reacciones y miles de comentarios apenas unas horas después de su difusión. En él aparece Otero en su coche recriminando a un hombre que camina con su perro durante un episodio de altas temperaturas.

La conversación comienza cuando el creador de contenido pregunta al propietario si considera adecuado sacar al animal a pasear en esas condiciones: “¿Tú crees que es hora de pasear al perro con 40 grados, no ves que se va quemando las almohadillas?”. Según le reprocha, el perro muestra signos de incomodidad al caminar sobre un pavimento que alcanza temperaturas muy superiores a las del aire y el creador de contenido no puede contenerse y sale del coche mientras le dice: “Esto no es así eh, esto no es así, a los animales hay que cuidarlos”, le repite.

Ante lo que parece un reproche del dueño, la escena da un giro inesperado cuando Otero vuelve al vehículo con las chanclas del propietario en la mano, al tiempo que le propone continuar el recorrido descalzo junto al animal: "Ahora vais descalzos los dos", le dice el influencer, a lo que el propietario le reconoce que el asfalto quema. La grabación termina con un mensaje dirigido a quienes pasean a sus mascotas durante los episodios de calor extremo: si el suelo resulta insoportable para una persona, también lo es para las almohadillas de un perro.

El vídeo ha generado un amplio debate en redes sociales. Mientras numerosos usuarios aplauden el gesto por considerar que visibiliza un problema frecuente durante el verano, otros cuestionan la forma en la que el creador de contenido decidió intervenir para trasladar su mensaje.

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El asfalto puede superar los 60 grados

Especialistas en veterinaria recuerdan cada verano que la temperatura del pavimento puede dispararse durante las olas de calor, llegando a superar ampliamente la registrada por los termómetros. En jornadas con temperaturas cercanas a los 40 grados, el asfalto puede alcanzar más de 60 grados, una superficie capaz de provocar quemaduras en apenas unos segundos.

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Por ese motivo, los expertos recomiendan evitar los paseos durante las horas centrales del día, priorizar las primeras horas de la mañana o el anochecer y realizar una sencilla comprobación antes de salir. Si una persona no puede mantener la palma de la mano apoyada sobre el suelo durante varios segundos, tampoco es un entorno seguro para las patas del animal.

Las recomendaciones forman parte de las campañas de prevención que cada verano difunden veterinarios y entidades dedicadas a la protección animal para evitar lesiones que, en los casos más graves, pueden requerir atención veterinaria urgente.

Un divulgador con más de un millón de seguidores

Detrás de Anubis Dimitri se encuentra Javier Otero, natural de Carril, Vilagarcía de Arousa. Antiguo mariscador y buzo profesional, ha convertido las redes sociales en un espacio dedicado a la divulgación sobre naturaleza y bienestar animal.

Con una comunidad de más de un millón de seguidores, comparte habitualmente contenidos protagonizados por perros, aves rapaces, cuervos y otras especies, además de difundir proyectos de conservación vinculados a la fauna silvestre en Galicia.

Su última publicación vuelve a situarlo en el centro de la conversación digital y reabre un debate que se repite cada verano: hasta qué punto sigue siendo necesario recordar que, con temperaturas extremas, un paseo a la hora equivocada puede convertirse en un serio riesgo para la salud de las mascotas.