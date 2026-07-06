Un menor de cinco años ha resultado herido de gravedad al caer desde un primer bloque de pisos en Palma

Un vecino afirma que vio al menor fallecido en Almuñécar, Granada, subir a la azotea con sus amigos al volver de fiesta

Compartir







Un menor de cinco años ha resultado herido grave este lunes tras precipitarse desde un primer piso de un bloque de viviendas en la calle Andrea Doria, en Palma.

El accidente ha ocurrido sobre las 17:15 horas de este lunes y hasta el lugar se han desplazado los servicios de Emergencias y la Policía Local. El cuerpo policial ha informado que el menor ha sufrido politraumatismos y ha sido trasladado en estado grave al Hospital Universitario Son Espases.

PUEDE INTERESARTE Trasladada al hospital una menor de 12 años tras caer desde 4 metros a un patio de luces en Albacete

Según ha confirmado el medio ‘Crónica Balear’ los equipos de emergencia recibieron la alerta de la caída de un menor y junto a la Policía Local de Palma descubrieron que el pequeño se habría precipitado desde un primer piso. Hasta el lugar se desplazó una ambulancia medicalizada del SAMU 061, que atendieron al menor en el lugar.

Continúa ingresado en el hospital

Los sanitarios consiguieron estabilizar al niño, pero fue trasladado con urgencia al Hospital Universitario Son Espases en estado crítico. La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las causas de lo ocurrido. Aunque por el momento los sanitarios no han actualizado el estado del menor y pese a que fue trasladado todavía con vida, pero crítico al centro médico, el pequeño sigue hospitalizado con pronóstico reservado.

PUEDE INTERESARTE Un niño de 10 años herido de gravedad tras precipitarse desde un edificio en Palma: cayó encima de un coche estacionado

Los agentes que se han hecho cargo de la investigación, tampoco han confirmado si la primera hipótesis con la que trabajan podría tratarse de un accidente o si por el contrario hay indicios de criminalidad en lo sucedido. De la misma manera, no han aportado más información sobre si el menor se encontraba solo en la vivienda desde la que se cayó o estaba con algún familiar.