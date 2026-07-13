Jorge Bergantiños 13 JUL 2026 - 13:25h.

El hombre accidentado viajaba bajo los efectos de las drogas en un vehículo junto a una acompañante sobre la que tenía una orden de alejamiento

Se enfrenta a un delito de quebrantamiento de medida cautelar castigado con una pena de cárcel de entre seis meses y un año, además de a una infracció administrativa por conducir drogado

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Celanova, OurenseLa Guardia Civil de Celanova ha detenido a un hombre que se dio a la fuga tras conducir bajo los efectos de las drogas y tener un accidente de tráfico con una acompañante sobre la que le pesaba una orden de alejamiento en vigor.

El siniestro vial ocurrió en la autovía AG31, a la altura de la localidad ourensana de Celanova, en una zona próxima a la finalización de la vía. Una patrulla del destacamento de tráfico de Ourense se desplazó al lugar y localizó el vehículo accidentado con daños en el frontal izquierdo. El turismo estaba cerrado y en su interior no había ninguna persona, tan sólo un transportín de animales sobre el asiento.

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Los agentes realizaron una inspección ocular por el entorno y minutos después, varios testigos presenciales detallaron a los guardias una descripción completa de los ocupantes del coche, corroborando cómo los habían visto salir de ahí en dirección al núcleo urbano. Ese testimonio fue clave para la posterior localización de los implicados en el siniestro.

En primer lugar, fue localizada la mujer paseando a un perro. Ante las preguntas de los agentes sobre lo sucedido, respondió que era la que conducía y que ella era la única ocupante. De nuevo, los testigos presenciales de la escena inicial alertaron a los guardias civiles de que el varón se encontraba tratando de entrar a un cajero de la localidad golpeando la puerta.

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Cuando se entrevistaron con él, negó que él fuera el conductor en un primer momento, algo que después negaría, admitiendo su participación en el suceso como conductor. Posteriormente, se le realizaron las pertinentes pruebas de drogas que arrojaron un resultado positivo, confirmado después en laboratorio.

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Detenido por un delito ajeno a la conducción

Por lo relacionado con el siniestro vial y la presencia de drogas en el organismo, el hombre se enfrenta a una infracción administrativa castigada con la retirada de 6 puntos en su carnet y una multa de 1.000 euros.

Al comprobar los datos del varón en los archivos policiales, los agentes descubrieron que el conductor tenía una orden de alejamiento en vigor respecto a la mujer que viajaba con él como acompañante y que había tratado de confundir a la patrulla sobre la autoría del siniestro.

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Por este hecho, se requirió la presencia de componentes del Puesto de la Guardia Civil de Celanova, que procedieron a su detención en ese mismo lugar. Se enfrenta a un delito de quebrantamiento de medida cautelar judicial, castigado con pena de cárcel de entre seis meses y un año.

Campaña especial de vigilancia de la DGT

La Dirección General de Tráfico inicia este lunes 13 de julio una campaña especial de control de drogas y alcohol en las carreteras gallegas, según ha informado la Delegación de Gobierno. Precisamente lo hace un día después de uno de los domingos más accidentados de los últimos meses, con más de media docena de accidentes en las carreteras de la comunidad, en los que ha habido un fallecido en Lugo y 15 heridos en total.

Está previsto que esta iniciativa tenga mayor incidencia en la zonas de turismo y ocio estival, por lo que habrá más vigilancia en ámbitos urbanos, donde la DGT dispondrá de la colaboración de los ayuntamientos y de sus policías locales.

Una campaña que se repite en las mismas fechas que el año pasado donde se realizaron 31.139 pruebas en Galicia. En torno a un 3% tuvieron un resultado positivo en una de las dos sustancias, un total de 928, desglosadas en 515 en alcohol y 413 en drogas. De las cuatro provincias gallegas, A Coruña fue en la que más test se realizaron, con 12.138 de alcohol (222 positivos), un tasa de acierto superior en la de drogas, ya que casi la mitad de las pruebas fueron positivas 205 de 393.