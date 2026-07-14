El motivo del desfase entre muertos y desaparecidos en las primeras horas de una tragedia

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Cinco días después del incendio de Los Gallardos, en Almería, las labores de identificación de las víctimas han avanzado gracias al trabajo conjunto de la Guardia Civil y los médicos forenses. Hasta el momento, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha confirmado la identificación de nueve de los trece fallecidos, mientras los especialistas han continuado trabajando para poner nombre a los tres cuerpos restantes localizados en el lugar de lo sucedido.

‘La Mirada Crítica’ ha hablado con el Comandante Serrano, del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil (SECRIN), sobre la identificación de los cuerpos. El responsable del Departamento de Biología ha aclarado que: “A día de hoy solamente hemos identificado nueve cadáveres, pero seguimos trabajando para identificar a todos”. Además, ha aclarado que “cuando hemos hablado de desaparecidos, no hemos podido dar por hecho que todos correspondieran a los cadáveres hallados”, ya que esa comprobación únicamente ha podido realizarse tras el cotejo genético con las denuncias presentadas por las familias. “No hemos podido comunicar a un familiar que su ser querido ha fallecido sin haber confirmado antes la compatibilidad genética”, ha añadido.

Comandante Serrano, del SECRIN: "Las altas temperaturas han provocado que no hayamos podido obtener huellas dactilares y, en algunos casos, tampoco ha sido posible utilizar la ficha dental"

Serrano también ha detallado que las condiciones en las que han quedado los cuerpos han dificultado enormemente las identificaciones. “Las altas temperaturas han provocado que no hayamos podido obtener huellas dactilares y, en algunos casos, tampoco ha sido posible utilizar la ficha dental”, ha explicado. Ante esa situación, el comandante ha señalado que: “Los huesos han protegido mejor el ADN y han permitido realizar los análisis genéticos necesarios”. Asimismo, ha destacado que “la colaboración entre el Instituto de Medicina Legal de Almería y la Guardia Civil ha sido perfecta”, lo que ha permitido practicar las autopsias en el menor tiempo posible.

El comandante también ha insistido en la importancia de diferenciar entre desaparecidos y fallecidos identificados para evitar confusiones y falsas expectativas entre las familias. “Nunca ha habido doce cadáveres y, además, otros desaparecidos distintos; las denuncias han tenido que contrastarse una a una”, ha subrayado. Serrano también ha recordado que cada tragedia ha presentado características diferentes y que, en este caso, la degradación causada por el fuego ha obligado a recurrir principalmente a la identificación mediante ADN, un proceso que ha requerido tiempo y máxima precisión.