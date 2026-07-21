Las autoridades han recibido dos denuncias contra el monitor y no descartan recibir más

El caso afecta a menores de entre tres y siete años y el Ayuntamiento no descarta personarse como acusación particular

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MadridAgentes de la Guardia Civil investigan dos denuncias que señalan a un monitor de un campamento de verano de Arroyomolinos por dos presuntas agresiones sexuales a dos niñas menores.

Los hechos se contextualizan en el pasado 9 de junio, si bien no fue hasta el pasado viernes cuando los padres de las menores fueron informados de lo ocurrido, según la versión de uno de los progenitores de las que se hace eco el diario 'El Mundo'.

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El Ayuntamiento no descarta personarse como acusación particular ante las denuncias de agresión sexual en el campamento

Por el momento, han sido dos las denuncias recibidas por las autoridades, relacionadas con menores de entre tres y siete años. No obstante, no se descarta que puedan llegar más, tal como apuntan desde la Benemérita. Por su parte, el Ayuntamiento, no descarta personarse como acusación particular.

El campamento está organizado por la Mancomunidad del Suroeste y desarrollado por una empresa privada que resultó adjudicataria en una licitación pública, ha señalado el Ayuntamiento en un comunicado en el que niega toda relación con el trabajador.

Al respecto, el consistorio, saliendo al paso de las informaciones, ha trasladado su "condena absoluta", recalcando que, en todo caso, "prevalecen los derechos y el bienestar de los menores y de sus familias".

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En ese sentido, el Ayuntamiento ha puesto a disposición de las familias de las menores "todos los recursos disponibles" del área de Servicios Sociales para que reciban apoyo psicológico y asesoramiento legal; al tiempo que esperan que la Mancomunidad del Sureste depure responsabilidades con la empresa adjudicataria.

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El comunicado oficial de la Mancomunidad de Servicios del Suroeste de Madrid

Por su parte, tras la investigación y salir a la luz el caso, la Mancomunidad de Servicios del Suroeste de Madrid ha emitido un comunicado oficial que reza lo siguiente:

“Ante las informaciones relativas a unos hechos presuntamente ocurridos en el campamento urbano que la Mancomunidad de Servicios del Suroeste de Madrid desarrolla en las instalaciones del Colegio Legazpi de Arroyomolinos, se informa de que no existe en la actualidad una situación de riesgo para las personas usuarios, habiéndose adoptado las medidas oportunas desde que se tuvo conocimiento de los hechos presuntamente acontecidos.

La investigación se encuentra actualmente a cargo de la Policía Judicial, con la que esta Mancomunidad está colaborando plenamente. Paralelamente, se están llevando a cabo las actuaciones administrativas que corresponden dentro del ámbito de nuestras competencias.

Por respeto a la investigación en curso y a los derechos de todas las personas implicadas, no se realizarán valoraciones por parte de la Mancomunidad.

Debe preservarse, en primer lugar, el interés superior del menor, garantizando su protección, intimidad, dignidad y bienestar. Asimismo, debe respetarse la presunción de inocencia de la persona investigada hasta que los hechos sean plenamente esclarecidos por las autoridades competentes.

La Mancomunidad reitera su compromiso con la protección de las personas usuarias, la colaboración con las autoridades competentes y el máximo respeto al procedimiento legal”.