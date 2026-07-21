Hostelería España: Es absurdo prohibir fumar en terraza en el país más turístico de Europa

José Luis Álvarez ha afirmado que la prohibición de fumar en las terrazas de la hostelería "no va a proporcionar un descenso del consumo

La aprobación en segunda vuelta del proyecto de ley de tabaco amplía a las playas los espacios libres de humo

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El presidente de la patronal Hostelería de España, José Luis Álvarez, ha asegurado este martes que le parece "absurdo que el país más turístico de Europa sea el que vaya a poner una prohibición a fumar en terrazas", cuando está permitido en todos los del continente a excepción de en Suecia.

Así lo ha apuntado a Efeagro a raíz de la aprobación, por parte del Consejo de Ministros, del proyecto de la ley del tabaco que amplía los espacios sin humo a terrazas de hostelería y endurece la legislación para vapeadores, que a partir de ahora tendrá que iniciar su tramitación parlamentaria en el Congreso.

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"Estamos en un momento en el que España recibe casi cerca de cien millones de turistas extranjeros", en gran medida por su "atractivo especial, donde la convivencia en nuestros bares y en nuestras terrazas se produce durante todo el año" gracias a la "climatología" del país; la prohibición, por tanto, "es como pegarse un tiro en el pie", ha sentenciado.

"No va a proporcionar un descenso del consumo", según Álvarez

Álvarez ha afirmado que la prohibición de fumar en las terrazas de la hostelería "no va a proporcionar un descenso del consumo, sino que lo que va a hacer es desplazar a los fumadores de esos espacios al aire libre a otros de alrededor, y las colillas quedarán donde quedarán".

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En las terrazas hosteleras -ha continuado- "predomina el respeto y la utilización responsable de un espacio", como lo demuestra que "anteayer y ayer, viendo el Mundial, no hubo ningún altercado y primó el respeto", a pesar de que "parece que alguien quiere dar una imagen de que hay confrontación entre fumadores y no fumadores".

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En su tramitación en el Congreso, el presidente de Hostelería de España confía en que "los partidos políticos tengan muy presente que somos un destino turístico por la educación, la sensatez y, sobre todo, por el respeto entre unos y otros".

"Lo que no tiene sentido es prohibir fumar en una terraza al aire libre", afirma

Ha avanzado que su organización, que siempre ha defendido el "diálogo" en referencia a esta normativa, estará "a disposición de los políticos para tener las reuniones necesarias con el fin de buscar un consenso que ayude a todos a convivir en un país turístico por excelencia, donde existe el respeto en las terrazas".

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Ha recordado que la Organización Mundial de la Salud (OMS) "ha marcado claramente que hay que hacer acciones regulatorias en espacios interiores".

En España, ha agregado, "nos gusta más educar a nuestros jóvenes, educar a la gente para que pueda dejar de fumar, pero lo que no tiene sentido es prohibir fumar en un sector donde en nuestras terrazas hay aire libre, hay respeto, hay convivencia y hay, como siempre decimos nosotros, la venta de la felicidad", ha apostillado.