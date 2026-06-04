Gonzalo Barquilla 04 JUN 2026 - 12:49h.

La Fiscalía dispone de otros 30 días para pronunciarse sobre el testigo que la defensa de Pablo Ibar considera clave

Pablo Ibar denuncia la "tardanza" del fiscal en pronunciarse sobre la revisión de su caso

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El juez de Estados Unidos que estudia el caso de Pablo Ibar ha concedido a la Fiscalía una nueva prórroga de 30 días para que se pronuncie sobre la conveniencia de tomar declaración al testigo que asegura poder exculpar al preso de origen vasco de los asesinatos cometidos en 1994 en la localidad de Miramar, en Florida. Se trata de la tercera ampliación de plazo otorgada a la acusación desde que la defensa presentó esta nueva prueba, sin que hasta ahora el Ministerio Público haya emitido respuesta alguna.

La decisión judicial llega después de que el abogado de Ibar, Daniel Tibbitt, reclamara la intervención del juez al denunciar que la Fiscalía había incumplido en dos ocasiones anteriores los plazos fijados para informar sobre la posible comparecencia del testigo en una audiencia pública. El último venció el pasado 13 de mayo.

Tercera prórroga sin respuesta

Según ha informado la Asociación Pablo Ibar-Juicio Justo, el silencio de la Fiscalía está retrasando la tramitación de un procedimiento que podría resultar determinante para el futuro del recluso, que cumple actualmente cadena perpetua y lleva más de tres décadas privado de libertad por unos hechos de los que siempre se ha declarado inocente.

La entidad considera que esta falta de respuesta prolonga la incertidumbre tanto para Ibar como para su familia y dificulta el esclarecimiento definitivo de unos crímenes que continúan rodeados de controversia judicial.

Un testigo que señala a otros autores

El giro en el caso se produjo el pasado verano, cuando la defensa presentó ante los tribunales una declaración jurada de un testigo que sostiene que Pablo Ibar no participó en el triple asesinato perpetrado en junio de 1994 y que identifica a otro individuo como uno de los responsables.

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Según la versión aportada por este informante, el triple asesinato cometido en junio de 1994 en Miramar, en el que murieron el empresario Casimir Sucharski y las modelos Sharon Anderson y Marie Rogers, estuvo relacionado con un ajuste de cuentas por tráfico de drogas. El testigo sitúa el móvil del crimen en las actividades delictivas que rodeaban al entorno de Sucharski, propietario de la vivienda donde se perpetraron los asesinatos y dueño de un conocido club nocturno de la zona. La relevancia de este testimonio ya había sido subrayada anteriormente por la defensa. Tibbitt llegó a afirmar que el testigo conocía personalmente a quienes cometieron el crimen y que estos le confesaron su participación en los asesinatos, supuestamente ejecutados por encargo de una organización criminal para la que también trabajaba el informante.

A la espera de la posición de la acusación

Desde que la nueva declaración fue incorporada al procedimiento, el juez ha requerido en tres ocasiones a la Fiscalía que valore formalmente la prueba. Sin embargo, hasta el momento no ha obtenido respuesta, por lo que la defensa permanece a la espera de conocer la posición del Ministerio Público antes de decidir los siguientes pasos procesales. Por ahora, cualquier avance en el procedimiento depende de que la Fiscalía se pronuncie sobre la nueva prueba aportada.

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Fuentes de la Asociación Pablo Ibar-Juicio Justo señalan que, en caso de que la Fiscalía vuelva a guardar silencio una vez agotado el nuevo plazo, los abogados estudiarán otras iniciativas legales para tratar de desbloquear la situación. Ibar permanece en prisión desde julio de 1994, cuando fue detenido en Florida pocas semanas después del triple asesinato de Miramar. Desde entonces ha defendido su inocencia y confía en que el procedimiento pueda avanzar con la eventual declaración del testigo que la defensa considera clave para esclarecer los hechos.

Nueva llamada al apoyo económico

La organización considera que estos retrasos suponen además una carga económica adicional para la familia de Ibar. Por ello, ha reactivado su campaña de financiación colectiva para ayudar a sufragar los gastos derivados de la estrategia judicial. La asociación recuerda que ya logró recaudar cerca de un millón de dólares para afrontar procesos anteriores que culminaron en 2019 con la anulación de la condena a muerte que pesaba sobre Ibar, quien pasó 16 años en el corredor de la muerte antes de ser nuevamente juzgado y condenado a cadena perpetua.

Ante la prolongación del procedimiento, la entidad ha intensificado las acciones de captación de fondos y ha hecho un llamamiento a quienes deseen colaborar con la defensa del preso hispano-estadounidense. Para ello, ha reactivado una campaña de 'crowdfunding' a través de las redes sociales y de su página web oficial, www.pabloibar.com, y ha habilitado distintas vías de colaboración económica. Entre ellas figura la opción de realizar aportaciones mediante Bizum, a través del apartado 'Donar' de las aplicaciones bancarias, así como mediante transferencias a las cuentas habilitadas por la asociación en BBVA (ES60 0182 0361 8202 0158 6200) y Laboral Kutxa (ES71 3035 0029 64 0290103319).