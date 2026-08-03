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‘Vamos a Ver’ ha mostrado en exclusiva la declaración judicial del monitor investigado por la presunta agresión sexual a dos menores de un campamento de Arroyomolinos. Los hechos se produjeron el 9 de julio y la familia no conoció lo ocurrido hasta el día 17, cuando la madre de una de las niñas preguntó a una monitora por el cambio de comportamiento de su hija. Durante esos días, las menores mostraron rechazo a acudir al campamento. La madre relató en una entrevista para 'Vamos a Ver' el miedo de una de sus hijas: “Me dijo que no quería hacer los juegos del agua y que no quería quitarse la camiseta. Aquello era un grito de auxilio”. Según el relato conocido, las monitoras sorprendieron al investigado en un baño con las menores y posteriormente los responsables del campamento no informaron ni a las familias ni a las autoridades correspondientes.

La periodista Inma Rivas ha explicado que la declaración del investigado solo ha coincidido con la versión de las menores en un aspecto: ambos relatos han situado al monitor dentro del baño. Durante su comparecencia ante la jueza, el acusado negó cualquier conducta inapropiada y declaró que: “No, yo no me acerqué. Las puertas estaban cerradas, yo no me acerqué ni lo hubiese hecho porque fuesen mis niñas”. Inma Rivas ha asegurado que: “Todo lo que ha dicho ha resultado absolutamente falso conforme a lo que han contado el resto de testigos”. La periodista ha explicado que el investigado ha sostenido que las niñas no estaban desnudas y que había otros menores presentes en el baño, aunque las monitoras han declarado que lo encontraron solo con las menores y que una de ellas estaba completamente desnuda y la otra tenía la ropa interior bajada.

Inma Rivas, periodista de 'Vamos a Ver': “Todo lo que ha dicho ha resultado absolutamente falso conforme a lo que han contado el resto de testigos”

El abogado de la familia, Juan Manuel Medina, ha asegurado que la declaración del investigado no ha modificado la estrategia de la acusación porque la jueza ha acordado su ingreso en prisión provisional tras apreciar indicios suficientes de criminalidad. El letrado ha manifestado: “La cuestión más grave ha sido la supuesta agresión sexual, pero hay mucho más que investigar. Los responsables del campamento ocultaron los hechos durante ocho días”. Medina ha sostenido que esa falta de comunicación impidió que las familias protegieran antes a sus hijas y ha dificultado la investigación policial, ya que las menores no han podido ser exploradas inmediatamente después de los hechos. Asimismo, ha defendido la actuación de las monitoras, quienes finalmente informaron a los padres.

La investigación continúa con la toma de declaración a más monitores, testigos, responsables del campamento y familiares, mientras las menores han quedado citadas para prestar declaración judicial en septiembre mediante prueba preconstituida: “Las niñas no han tenido que declarar todavía y lo han hecho para evitar que revivan los hechos en un futuro juicio”. Además, ha señalado que: “Los padres están convencidos de llegar hasta el final”. Medina también ha mencionado la aparición de otras denuncias relacionadas con el campamento por presuntos malos tratos y ha insistido en que la responsabilidad no solo afectará al monitor investigado, sino también a quienes no comunicaron los hechos cuando los conocieron.