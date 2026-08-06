Los agentes de la Guardia Civil esperan los resultados de la autopsia del bebé hallado muerto en un armario de Sada, en A Coruña

Encuentran muerto a un recién nacido cuya madre, una joven de 25 años, negó estar embarazada al ingresar en el hospital de A Coruña

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A CoruñaLa Guardia Civil sigue investigando la muerte de un recién nacido encontrado en un domicilio de Sada (A Coruña) después de que su madre fuese a urgencias con un fuerte sangrado y negara que estuviera embarazada, informan fuentes jurídicas.

Los agentes se encuentran a la espera de los resultados de la autopsia del bebé, que determinarán si el menor nació sin vida o murió tras el parto. Según recoge el medio de comunicación 'Faro de Vigo', será la autopsia, que podría tardar aún unos días, "la que arroje luz sobre este caso y aclare si el bebé nació muerto o si el fallecimiento se produjo posteriormente, un dato crucial de cara a determinar posibles responsabilidades penales. Tampoco han trascendido de momento otros datos de interés para la causa, como los meses de gestación".

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La llegada de la joven al hospital acompañada de su padre

La madre del bebé, una joven de 25 años, ingresó en urgencias del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña el pasado 27 de julio con una importante hemorragia.

A su llegada al hospital, la joven iba acompañada de su padre que, también, aseguró desconocer que su hija estaba embarazada. El personal sanitario vinculó este importante sangrado con un embarazo, aunque la paciente lo negó, si bien se detectó un cordón umbilical.

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Se valoró una cesárea de urgencia, aunque instantes después se comprobó que su útero solo contenía los restos de la placenta, que fue extraída antes de tratar a la mujer por la fuerte pérdida de sangre.

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Encontraron al bebé envuelto en mantas

Ante la ausencia del bebé y la negativa de la madre, el personal sanitario alertó a la Guardia Civil, que se dirigió al domicilio de la mujer, donde encontraron muerto al recién nacido.

Varios efectivos de la Policía Local y de la Guardia Civil acudieron encontraron en un armario de la vivienda al bebé muerto y envuelto en mantas.

La Guardia Civil ha confirmado que existe una investigación abierta por parte de Policía Judicial de Cambre y el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha informado de que la semana pasada llegó al juzgado de guardia de A Coruña un parte médico donde se exponía el ingreso de una mujer "que parecía haber dado a luz, pero que no residía en ese partido judicial".