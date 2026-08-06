El detenido habría empleado la fuerza para robarle dinero y objetos personales a las víctimas en Gavà y Viladecan

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Los Mossos han detenido a un hombre por asaltar violentamente a personas mayores en Gavà y Viladecans (Barcelona) para robarles. El arrestado, de 37 años, no dudaba en emplear la fuerza para lograr sus fines.

Los Mossos d'Esquadra detuvieron al hombre, el pasado 3 de agosto, de ser el responsable de dos delitos de robo con violencia y lesiones a dos personas de avanzada edad en Gavà y Viladecans (Barcelona), según ha informado el cuerpo policial en un comunicado este jueves.

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Robo a dos personas mayores dinero y objetos personales

El detenido habría robado a sus víctimas el 20 de julio, en Gavà y siete días después habría cometido otra agresión con violencia en Viladecans, aprovechándose de la vulnerabilidad de las personas a las que les robó dinero y objetos personales, además de provocarle lesiones.

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Los Mossos pudieron identificar y detener al presunto delincuente, gracias a los testimonios de las víctimas y las cámaras de videovigilancia. El arrestado, que ha pasado a disposición judicial, tiene cinco antecedentes por los mismos delitos.