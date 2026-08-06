El sujeto reconoció a los agentes de la Policía Nacional que llevaba tiempo agrediendo sexualmente a la niña

Detenido un hombre de 33 años por intentar matar a cuchilladas a una menor de 13 años en Puigcerdà, Girona

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Llevaba años abusando de la nieta de su pareja, de solo 12 años bajo la amenaza de hacer daño a los padres. Es lo que descubrió una familia en Palma al escuchar unos ruidos extraños en uno de los cuartos de la casa, según ha adelantado el Diario de Mallorca.

El hombre de 55 años fue sorprendido desnudo de cintura para abajo junto a la menor, que también se encontraba desnuda de cintura para abajo. En un primer momento dijo que se estaban cambiando, pero ante la llamada de la familia a la Policía reconoció que había tenido ya desde hace tiempo relaciones sexuales con la menor.

El hombre convivía con la familia y la menor en la misma casa y la pequeña era la nieta de su expareja. La pequeña aceptaba las agresiones del adulto por miedo. Los familiares comprobaron que los abusos sexuales habían comenzado hace tiempo. En principio se trataban solo de tocamientos, pero luego se transformaron en agresiones sexuales.

Los agentes detuvieron a este individuo por un presunto delito de agresión sexual. A continuación la víctima fue trasladada a dependencias de la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional, que realizaron diversas gestiones para el total esclarecimiento de los hechos. Los investigadores tomaron declaración a los familiares de la víctima y, posteriormente, llevaron a cabo una entrada y registro en la habitación donde se habrían perpetrado las violaciones a la niña. Al ser puesto el detenido a disposición judicial, el juez decretó su ingreso en prisión.