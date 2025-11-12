Rocío Molina 12 NOV 2025 - 13:26h.

La participante de 'Bailando con las estrellas' ha dado la última hora del estado de salud de su padre tras estar con él en el hospital

Blanca Romero está atravesando una etapa difícil marcada por el delicado estado de salud que presenta su padre Rafael Romero. La actriz y presentadora asturiana, que está de plena actualidad por su participación en 'Bailando con las estrellas' y por sus declaraciones a la hora de conocer el accidente de Cayetano Rivera, se ha sincerado y ha hablado de cómo evoluciona de su enfermedad su progenitor y cómo está viviendo ella el ingreso hospitalario.

A través de una entrevista para 'La Razón' en la que se ha abierto por completo, Blanca Romero ha dado la última hora de cómo está su padre y ha hablado del duro momento que está pasando su familia. Tras casi poner el punto y final a 'Bailando con las estrellas', la intérprete ha seguido intentándolo y suma un nueva semana en su reto. Sin embargo, tras visitar a su padre en el hospital de Asturias en el que está ingresado ha regresado más tranquila y con mejores noticias de su pronóstico.

Blanca Romero ha confesado sentirse mejor al poder estar allí abrazarlo y comérselo a besos. "Me curó el corazón", ha expresado de cómo se ha sentido. Su visita ha sido buena para ella que se ha podido quedar más tranquila, pero también para su padre. Ella ha servido de ánimo ante este momento tan adverso que atraviesan y ha recalcado lo importante que es insuflar ánimo ante este tipo de situaciones.

"Le iban a sondar porque dudaban de si podía tragar y de repente se comió un yogur. Resucitó", Blanca Romero

"Hay que sonreír, intentar ser persona vitamina. La energía, la fuerza y la alegría curan muchísimo", ha dicho de cómo está tratando de sacar fuerzas por su padre y por el bien de su familia. Tras reconocer que hay que seguir tirando del carro, la participante de 'Bailando con las estrellas' se ha emocionado al recordar algo que vivió en el mismo hospital y que da lugar a cierto optimismo para todos.

Al estar cerca de su padre, la que fuera presentadora de 'Next Level Chef' ha podido comprobar lo sanador que es el cariño y, en su caso, el bien que hacen los niños. "Fue besar a su nieto y volvió a hablar. Le iban a sondar porque dudaban de si podía tragar y de repente se comió un yogurt. Resucitó. Me hizo darme cuenta de lo importante que es llevar alegría a los enfermos ha reconocido.

Una realidad que le ha hecho plantearse el volver a visitar niños hospitalizados, algo que hacía hace años, pero que dejó porque lo pasaba fatal y también ha hecho pública una reivindicación. El tener a su padre ingresado le ha sensibilizado acerca de muchas situaciones que se están produciendo y de las que Blanca se ha querido hacer eco: desde la situación de las personas dependientes hasta cuestiones "más superficiales", pero que también hay que revisarse.

"No puede ser que en un hospital te cobren por ver la tele. Que no les permitan ver un programa para distraerse. En la cárcel hay televisión. En un hospital también debería haberla, y gratis. Hay mucho que revisar", son las palabras con las que ha expresado su indignación.