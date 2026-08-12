Dos detenidos tras una denuncia por agresión sexual en Aranda de Duero, Burgos

La agresión sexual habría ocurrido en el domicilio de la víctima al aparecer el segundo detenido cuando mantenía relaciones consentidas con el primero

La Guardia Civil investiga una presunta agresión sexual a una menor de 13 años en las fiestas de Níjar, Almería

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Dos hombres han sido detenidos por la Policía Nacional después de que una mujer denunciara haber sido víctima de una agresión sexual en un domicilio de Aranda de Duero, Burgos, durante los días del festival Sonorama Ribera, que se ha celebrado del 5 al 9 de agosto en la capital ribereña.

Fuentes de la Subdelegación del Gobierno han confirmado a EFE que la mujer, mayor de edad al igual que los detenidos, denunció la agresión sexual, que habría tenido lugar en una vivienda a la que acudió con uno de los dos hombres para mantener relaciones sexuales consentidas, cuando apareció el segundo.

La Policía Nacional abrió una investigación que ha llevado a la detención de los dos varones que, tras declarar en comisaría, han sido puestos a disposición judicial, según han indicado las mismas fuentes, que han precisado que los hechos coincidieron con la celebración del festival pero sucedieron en un domicilio particular.