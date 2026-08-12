El parapentista tenía 55 años y era residente en Palma

Localizado un cuerpo sin vida en la zona en la que se buscaba a un parapentista en Àger, en Lleida

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Un parapentista de 55 años, vecino de Palma de Mallorca, ha muerto en el Pirineo oscense al sufrir un accidente en Punta Baguer–Pico Canal Roya, en el término municipal de Canfranc.

La Guardia Civil ha informado este miércoles del accidente, que se produjo este martes en torno a las 10:25 horas.

Operativo de los GREIM

Tras recibir el aviso, la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca activó a efectivos de los Grupos de Rescate e Intervención en Montaña de Jaca, la Unidad Aérea de Huesca y al médico del 061, y tras sobrevolar la zona localizaron al parapentista ya fallecido.

El cuerpo fue evacuado hasta la helisuperficie de Jaca, donde lo esperaban los servicios funerarios para su traslado al Hospital Provincial de la localidad de Huesca.