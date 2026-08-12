Fallece un hombre en unas piscinas de Baracaldo en Vizcaya

Un hombre de unos 60 años de edad ha fallecido este miércoles en las piscinas exteriores de Gorostiza, en Baracaldo

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Un hombre de unos 60 años de edad ha fallecido este miércoles en las piscinas exteriores de Gorostiza, en Baracaldo (Vizcaya), tras sentirse indispuesto cuando estaba en el agua. Tanto los socorristas como los servicios de emergencia han intervenido en el incidente y realizado las maniobras de asistencia correspondientes, sin que finalmente hayan podido salvar la vida del hombre.

Según han informado el Departamento vasco de Seguridad y el Ayuntamiento de la localidad, el percance ha tenido lugar la una menos cuarto de esta tarde, y se ha obligado a salir del agua a las personas que se estaban bañando, para sacar de la piscina y atender al varón indispuesto, que finalmente ha fallecido.

El Ayuntamiento de Baracaldo ha trasladado sus condolencias a familiares y allegados, y se ha puesto a disposición de los servicios encargados de esclarecer las circunstancias del suceso, que investiga la Ertzaintza.