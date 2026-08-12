Investigan la muerte de un joven al caerse de una torre de telecomunicaciones en Tafalla, Navarra

El joven carecía de domicilio conocido aunque frecuentaba habitualmente el entorno de Tafalla

Muere un parapentista de 55 años en el Pico Canal Roya, en Canfranc, Huesca

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La Policía Foral de Navarra mantiene abierta una investigación para esclarecer la muerte de un joven de 21 años cuyo cuerpo apareció junto a una torre de telecomunicaciones situada cerca del canal de Tafalla. El cadáver fue descubierto el domingo 9 de agosto por un hombre que paseaba por la zona y que avisó de inmediato a los servicios de emergencia.

Según informó 'El Diario de Navarra', hasta el lugar se desplazaron agentes de la Policía Municipal, de la Policía Foral y efectivos de bomberos. Al tratarse de un accidente en circunstancias desconocidas, el juzgado ha sido el encargado de decretar la muerte judicial.

Sin domicilio conocido

El joven, que carecía de domicilio conocido aunque frecuentaba habitualmente el entorno, se habría precipitado desde la estructura, según las primeras comprobaciones. Las autoridades mantienen todas las hipótesis abiertas y, por ahora, no se han hallado indicios que apunten a una suicidio o a un accidente.

La Policía Judicial de la comisaría de Tafalla se ha hecho cargo de las diligencias para aclarar las circunstancias del fallecimiento y confirmar la identidad del joven.