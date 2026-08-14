"La investigación está en curso y confiamos en que sean las autoridades competentes quienes determinen los hechos y sus circunstancias", apuntan

La jueza manda a prisión a Carlota Sánchez y su novio, Luis Carlos, por el asesinato de sus padres en Tauste

Compartir







ZaragozaLa familia del exsecretario general de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA) Javier Sánchez y de su mujer Esther Latorre, asesinados en su domicilio en Tauste, Zaragoza, y cuyos cuerpos sin vida fueron hallados el pasado sábado 8 de agosto, ha enviado un comunicado a través de la organización agraria en el que pide intimidad y respeto en “momentos de enorme dolor”.

Recalcando el “profundo dolor y la tristeza” que les acompaña por la pérdida de ambos, han querido al mismo tiempo agradecer "de corazón las innumerables muestras de cariño, apoyo y solidaridad" por parte de amigos, vecinos y compañeras de las organizaciones de las que formaba parte, siendo que eran muy conocidos por su sindicalismo agrario, su compromiso político, –estando también ligados a la intercomarcal de Izquierda Unida en Aragón–, y sus luchas por causas sociales.

La familia de Javier y Esther recalca que la investigación del doble homicidio está en curso

Aseverando que están siendo recordados por todos los que les conocían “desde el afecto y el respeto que merecen”, la familia ha pedido, no obstante, respeto, “sensibilidad y responsabilidad” en el tratamiento de la tragedia, marcada también por la detención de una de las hijas del matrimonio junto a su novio, quienes están ahora siendo investigados ante una posible implicación en lo ocurrido.

"La investigación está en curso y confiamos en que sean las autoridades competentes quienes determinen los hechos y sus circunstancias", apuntan en el comunicado, en el que añaden que "hasta que no se conozcan sus conclusiones, cualquier conjetura puede causar un daño añadido e innecesario a los familiares, que ya están atravesando un dolor difícil de expresar con palabras".

Por todo ello, el escrito concluye: “Ahora mismo necesitamos tiempo, respeto y serenidad para afrontar la pérdida de Esther y Javier y para poder despedirlos como merecen. Gracias a todos los que, de una manera u otra, nos estáis acompañando en estos momentos"

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Tauste, de luto por Javier y Esther

Tras conocerse los hechos, la localidad de Tauste se unió en el duelo, el recuerdo y el homenaje a ambos, muy conocidos y muy queridos por quienes les conocían. No en vano, el pasado lunes, en un acto laico de despedida en La Casa de la Cultura del municipio zaragozano, más de un millar de personas, –casi 1.500–, se unieron para dedicarles el último adiós.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Con reconocimientos y discursos en su honor desde la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA), la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, Izquierda Unida y otras asociaciones, la multitud se unió para expresar el cariño y la gratitud que les profesaban.

Recordados ambos como “luchadores incansables”, en un momento tan duro como emotivo, durante el acto, con la música del Somos’ de José Antonio Labordeta sonando, varios representantes de UAGA llevaron tierra de cada comarca de Aragón; un homenaje simbólico para despedir a un matrimonio profundamente querido en la región.