Redacción Andalucía 17 AGO 2026 - 13:52h.

Una mujer embarazada de ocho meses murió tiroteada junto a su madre y un menor de 16 años en Isla Cristina; su bebé también falleció

Asesinan a una mujer embarazada, su madre y un menor de 16 años en un tiroteo en Isla Cristina, Huelva

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El bebé que esperaba de ocho meses una de las mujeres asesinadas en el triple crimen de Isla Cristina, en Huelva, también ha fallecido, según ha trasladado el alcalde de la localidad, Jenaro Orta. La víctima, de 39 años, murió tiroteada junto a su madre, de 62 años, en la noche de este pasado domingo en el barrio de El Rocío. Un menor de 16 años, que no tenía relación con ellas ni con los clanes a los que podría estar vinculado el ataque, también murió tras quedar atrapado en el tiroteo cuando, según la información trasladada por el regidor, había acudido al lugar para ver a su novia.

El ataque dejó además dos heridos. Uno de ellos, un joven de 18 años e hijo de la mujer embarazada, se encuentra muy grave después de recibir varios disparos y refugiarse en una vivienda. La otra persona sufrió una herida leve por un disparo en una pierna.

Los dos autores del tiroteo huyeron en una motocicleta que posteriormente fue localizada calcinada en un campo a las afueras de Isla Cristina. La investigación, bajo secreto de sumario, apunta a un posible ajuste de cuentas relacionado con el conflicto surgido tras un tiroteo en El Torrejón de Huelva en 2024, aunque las autoridades mantienen abiertas todas las hipótesis y reclaman prudencia.

Un menor ajeno al conflicto, entre las víctimas

El menor de 16 años fallecido no pertenecía a la familia de las dos mujeres ni, según han precisado el alcalde y la subdelegada del Gobierno en Huelva, tenía relación con ninguno de los clanes enfrentados. Su presencia en el lugar habría sido completamente circunstancial: había acudido a la zona para ver a su novia cuando se produjo la ráfaga de disparos.

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Los investigadores tratan de esclarecer ahora si los atacantes tenían un objetivo concreto y si las víctimas mortales estaban relacionadas con el supuesto conflicto que se encuentra detrás del ataque. La mujer embarazada y su madre sí estarían vinculadas familiarmente con un hombre conocido como 'El Baba', presunto responsable de un asesinato cometido en 2024 en la barriada de El Torrejón de Huelva capital. Según ha informado 'Huelva24', la investigación también analiza posibles conexiones con los violentos altercados registrados en el entorno de Huerto de la Potala, en Isla Cristina, durante 2025.

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El joven de 18 años que permanece muy grave es hijo de la mujer embarazada asesinada. Tras recibir varios impactos, consiguió refugiarse en el interior de una vivienda. La segunda persona herida sufrió un disparo en una pierna y presenta heridas de carácter leve.

Una moto calcinada para intentar despistar a los investigadores

Los presuntos autores llegaron al barrio de El Rocío en una motocicleta y, tras efectuar los disparos, huyeron del lugar. Poco después, el vehículo fue encontrado quemado en un campo situado en las afueras de Isla Cristina. Todo apunta a que los atacantes trataron de eliminar así un elemento que pudiera conducir hasta ellos y dificultar su localización.

La Guardia Civil mantiene un amplio dispositivo para encontrar a los responsables, mientras la Policía Nacional ha reforzado también la vigilancia de manera preventiva. El despliegue se extiende a puntos estratégicos de Isla Cristina y a la zona de El Torrejón de Huelva, ante el temor de que el ataque pueda desencadenar nuevas represalias.

El alcalde ha pedido que no se estigmatice al municipio por lo ocurrido y ha insistido en que se trata de un episodio puntual en un "barrio humilde y tranquilo". La investigación continúa bajo secreto de sumario y, aunque el ajuste de cuentas figura entre las principales hipótesis por su posible conexión con los hechos de 2024, las autoridades subrayan que todavía no hay una conclusión definitiva sobre el móvil del triple crimen.