Dos de os muertos del accidente de coche de Borja, en Zaragoza, son un jugador de fútbol y un estudiante de magisterio

Cuatro muertos y un herido grave en un accidente de tráfico en la N-122 en Zaragoza tras chocar frontalmente un turismo y un camión

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ZaragozaUn joven nicaragüense de la Cofradía de las Siete Palabras de Zaragoza, un jugador de fútbol amateur de familia de origen meliense y un estudiante de Magisterio de origen marroquí son tres de los cuatro jóvenes fallecidos este lunes en un accidente de tráfico ocurrido en la N-122, entre las localidades zaragozanas de Bulbuente y Maleján, en el término municipal de Borja (Zaragoza).

Además, los cuatro jóvenes fallecidos, y un quinto que resultó herido y que sigue ingresado en estado grave, pertenecían a YMCA, la organización cuyo objetivo es ofrecer apoyo, educación y actividades deportivas a jóvenes. Los cinco tenían entre 18 y 21 años.

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Las víctimas del accidente

En sus redes sociales, la organización explica que los cinco jóvenes, pertenecientes a la Escuela de Liderazgo, sufrieron el accidente de tráfico cuando volvían Zaragoza, donde residían, después de pasar el fin de semana en Salduero (Soria), visitando a sus compañeros en la colonia de verano de YMCA.

La mayor parte de ellos llevaba muchos años vinculados con YMCA y habían participado con éxito en los programas escolar y ocio y en muchos campamentos y colonias. Tras la mayoría de edad habían decidido continuar comprometidos como voluntarios en los mismos programas en los que habían participado como niños y adolescentes para apoyar a las nuevas generaciones, aseguran desde la entidad.

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Uno de ellos, el nicaragüense Marlon David Lumbi Martínez, era miembro de la Cofradía de las Siete Palabras de Zaragoza, que le dedica en su página web una emotiva despedida. Es, dicen, "una vida truncada en plena juventud" cuando, como a sus compañeros, le quedaba "tanto camino por recorrer".

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Djedy Sidibe, nacido en 2006, tenía orígenes en Mali y era jugador del club de fútbol Zaragoza Galaxy, que en sus redes sociales ha asegurado que la noticia les ha dejado "completamente devastados y sin palabras".

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"Desde el Zaragoza Galaxy lamentamos profundamente comunicar el fallecimiento de nuestro jugador y amigo, Djedy Sidibe, ocurrido este pasado lunes. Ayer recibimos la trágica noticia del accidente de tráfico en el que Djedy perdió la vida junto a otras tres personas. Una noticia que nos deja completamente devastados y sin palabras. Para nosotros, Djedy no era solamente un jugador. Era un amigo y, sobretodo, una gran persona. Alguien con quien compartir momentos, risas y buenos recuerdos; de esas personas que, con su forma de ser, siempre conseguían sacarte una sonrisa. Hoy el fútbol pasa a un segundo plano. Hoy despedimos a un amigo, a un compañero y a una persona que siempre tendrá un lugar en nuestros corazones. Queremos trasladar nuestras más sinceras condolencias y todo nuestro cariño a su familia, amigos y seres queridos, así como a las familias de las otras víctimas de este trágico accidente. Descansa en paz, Djedy", lamenta el equipo de fútbol.

Otro de los fallecidos es Saad Ahizoune, de origen marroquí, que cursaba el grado de Magisterio en la Facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza, que también ha mostrado su pesar en redes sociales.