Detenidos dos hombres en Málaga por presunta violencia de género: uno de ellos golpeó y pisoteó a su expareja

La Policía Local de Málaga detiene a dos hombres por presuntos delitos de lesiones y amenazas en casos de violencia de género

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Efectivos de la Policía Local de Málaga han detenido a dos hombres, de 49 y 41 años, como presuntos autores de sendos delitos de lesiones y amenazas en el ámbito de la violencia de género. En uno de los casos, el investigado habría golpeado a su expareja hasta hacerla caer al suelo, donde presuntamente continuó agrediéndola y la pisoteó.

Los hechos ocurrieron sobre las 16:00 horas del lunes 27 de julio, cuando la Sala 092 recibió un aviso alertando de que un hombre estaba agrediendo a una mujer en plena calle, cogiéndola del pelo y amenazándola de muerte en el distrito de Bailén-Miraflores.

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Una patrulla de la Policía Local se desplazó al lugar y localizó a la víctima, una mujer de 46 años, que se encontraba acompañada por un menor, su nieto.

Mientras uno de los agentes atendía a la mujer, su compañero encontró en las inmediaciones al presunto agresor, expareja de la víctima. Según las primeras investigaciones, la golpeó por todo el cuerpo, la hizo caer al suelo y continuó agrediéndola y pisoteándola.

Los policías procedieron a la detención del hombre, que fue trasladado a dependencias policiales y, posteriormente, puesto a disposición judicial.

La víctima rechazó presentar denuncia

Los agentes ofrecieron a la mujer ser trasladada a un centro sanitario para recibir asistencia por las lesiones sufridas. Sin embargo, prefirió acudir por sus propios medios una vez que su hija se hiciera cargo del menor.

Aunque fue informada de los pasos para presentar denuncia, rehusó hacerlo, por lo que los agentes actuaron de oficio ante la gravedad de los hechos. En una intervención anterior, ocurrida sobre las 04:40 horas del sábado 25 de julio, la Policía Local detuvo a otro hombre, de 41 años, como presunto autor de los delitos de lesiones y amenazas contra su expareja.

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Los hechos tuvieron lugar en una vivienda del distrito de Cruz del Humilladero, donde, presuntamente, golpeó en varias ocasiones a la víctima en la cabeza. Cuando la mujer consiguió salir del domicilio, el agresor la siguió y le arrebató el teléfono móvil para impedir que pudiera avisar a los servicios de emergencia.

Tras recibir el aviso, los agentes acudieron al lugar y detuvieron al sospechoso, que fue trasladado a dependencias policiales y puesto a disposición judicial. La Policía Local de Málaga recuerda que cualquier víctima de violencia de género, o cualquier persona que tenga conocimiento de un caso, puede llamar al 016, un teléfono gratuito, confidencial y que no deja rastro en la factura, aunque se recomienda borrar el registro de llamadas del teléfono móvil.

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Además, el Ayuntamiento de Málaga dispone del Servicio Urgente de Atención Jurídica a Mujeres (SUAM), que ofrece asistencia jurídica especializada las 24 horas del día, todos los días del año, a través del 010 o del teléfono de urgencias 679 661 800.