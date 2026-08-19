Redacción Andalucía Almería, 19 AGO 2026 - 14:39h.

El Ayuntamiento reclama una solución a Endesa por unos apagones reiterados que desde hace semanas sufren vecinos, comercios, tiendas y bares del pueblo

Desde la compañía achaca los cortes de suministro a averías provocadas por los enganches ilegales para el cultivo de marihuana indoor: "El consumo es desmesurado"

Compartir







El Ayuntamiento de Gádor, en Almeria, ha elevado una reclamación a Endesa exigiéndole una solución ante las incidencias y problemas que se están produciendo con el suministro eléctrico en la localidad desde hace semanas semanas, en pleno mes de agosto y con temperaturas que obligan a usar el aire acondicionado.

Los vecinos están sufriendo apagones de luz constantes que afectan a viviendas, establecimientos comerciales, tiendas y bares de todo el municipio. El problema es recurrente: los cortes son continuos y se llevan repitiendo en la últimas dos semanas. Hasta diez horas seguidas sin luz han llegado estar hace pocos días.

PUEDE INTERESARTE Arquitectos técnicos y bomberos se movilizan en Granada para revisar miles de edificios afectados por el seísmo

El problema ha llevado al Consistorio a reclamar ante la compañía eléctrica para pedirle una solución. Según han informado desde Alcaldía, han realizado reiteradas llamadas y gestiones con Endesa, trasladando las incidencias y reclamando soluciones.

También están atendiendo numerosas llamadas y consultas por parte de los vecinos afectados, a los que desde el Ayuntamiento se ha ofrecido información y orientación sobre las actuaciones qué hacer ante los cortes de luz y demás problemas relacionados con el suministro.

Averías y transformadores quemados

Según fuentes de Endesa consultadas por Informativos Telecinco, el origen del problema está en los enganches ilegales: "En Gádor hay una zona donde hay mucha concentración de fraude eléctrico, en su mayoría dedicado a plantaciones de marihuana indoor", aseguran.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Los responsables de distribución achacan las constantes averías de la red eléctrica a estas conexiones para robar la luz. Asimismo, desde la compañía afirman que han mantenido conversaciones con la alcaldesa de Gádor para estudiar medidas y encontrar soluciones. "El problema es que cuando vamos y desconectamos, se enganchan otra vez", aseguran.

Endesa explica que, a pesar de que la red está sobredimensionada para soportar la potencia contratada de los clientes, los enganches para las plantaciones generan una demanda de consumo "muy desmesurado". De esta forma, según la empresa, "las redes eléctricas están sometidas a un nivel descontrolado y al final acaban quemándose los transformadores.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Por su parte, desde el Ayuntamiento se insisten en que, aunque las incidencias afectan a diferentes puntos de la provincia, Gádor “necesita una respuesta y una solución concreta y eficaz.”