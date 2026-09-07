Carlos Plá Valencia, 07 SEP 2026 - 11:35h.

Esta nueva herramienta integra datos climáticos, indicadores térmicos e información territorial para mejorar la adaptación de los ciudadanos y la administración frente al calor extremo

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Desplazarse de una calle a otra de Valencia eligiendo los recorridos más confortables, con menos calor y, especialmente, con mayor presencia de sombra, será posible en los próximos días gracias a Vituclim, un sistema con decenas de sensores térmicos que permite consultar la información a través de mapas interactivos que muestran cómo varían la temperatura y la humedad entre distintos barrios y entornos urbanos.

La plataforma, desarrollada por el Área de Meteorología y Climatología del Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo (CEAM), permite comparar zonas densamente edificadas, áreas residenciales, espacios verdes y entornos abiertos, ayudando a identificar lugares donde el calor puede ser más intenso o persistente. Una herramienta científico-técnica de inteligencia climática urbana concebida para facilitar la consulta, visualización e interpretación de información relacionada con el calor en Valencia, su área metropolitana y el municipio valenciano de Alzira.

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El sistema transforma los datos generados por la red de sensores de temperatura y humedad del CEAM en información accesible y útil para la ciudadanía, la comunidad educativa, el personal técnico y las administraciones públicas. Su objetivo es mejorar el conocimiento sobre la isla de calor urbana, la variabilidad térmica dentro de las ciudades y la exposición de la población durante los episodios de altas temperaturas.

Rutas de confort térmico

Entre las funcionalidades de Vituclim se encuentran las denominadas rutas de confort térmico, en las áreas metropolitana de Valencia y en Alzira. Las rutas están concebidas inicialmente para facilitar el acceso a los refugios climáticos, aunque podrán utilizarse también para llegar a otros destinos.

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La herramienta permitirá incorporar información sobre fuentes, bancos y puntos de descanso disponibles durante el recorrido, así como generar itinerarios adaptados para personas con movilidad reducida. De esta forma, permitirá no solo localizar el espacio climático más próximo, sino también identificar una ruta que reduzca, en la medida de lo posible, la exposición al calor durante el desplazamiento.

La plataforma incorpora también una encuesta de percepción del calor, orientada a conocer cómo experimenta la ciudadanía las condiciones térmicas en diferentes espacios y situaciones. Esta información permite complementar las mediciones instrumentales con la experiencia de la población e integrar la dimensión social en el análisis del riesgo térmico urbano.

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Los datos y funcionalidades de Vituclim pueden consultarse directamente a través de su plataforma web. La herramienta dispone también de una aplicación móvil para facilitar el acceso a la información desde cualquier lugar.

En futuras fases está prevista la incorporación progresiva de datos en tiempo real, lo que permitirá mejorar el seguimiento de la variabilidad térmica intraurbana durante los episodios de temperaturas extremas.

Inteligencia climática aplicada

Esta herramienta supone un avance desde la observación del calor urbano hacia la inteligencia climática aplicada. La plataforma no se limita a mostrar datos, sino que combina información climática, indicadores térmicos, percepción ciudadana, recursos urbanos y herramientas de navegación para apoyar la planificación, la salud pública, la educación ambiental y la adaptación frente al calor extremo.

Al transformar los datos climáticos locales en información comprensible y útil, Vituclim puede contribuir a mejorar la preparación de las ciudades frente al calor, orientar las decisiones públicas y avanzar hacia entornos urbanos más habitables, saludables y resilientes.