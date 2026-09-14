Pedro Sánchez repite como el líder más valorado, según el CIS, aunque con su peor nota de 2026

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El Barómetro de Opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de este mes de septiembre, el primero tras la crisis migratoria de Ceuta, registra una caída de dos puntos en la estimación de voto del PSOE, que no obstante mantiene una ventaja de 5,5 puntos sobre el PP, que apenas sube unas décimas mientras crece Vox.

La encuesta, concretamente, se basa en 4.042 entrevistas telefónicas realizadas en los primeros cuatro días de septiembre, tras un verano marcado por la entrada masiva de más de 70.000 migrantes en Ceuta los días 30 y 31 de julio.

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El PSOE mantiene la ventaja sobre el PP y Vox es el que más sube

Específicamente, el CIS de septiembre otorga al PSOE una estimación de voto del 31%, dos puntos por debajo de lo registrado el mes anterior y su peor resultado del último año. Pese a ello, los socialistas mantienen una ventaja de 5,5 puntos sobre el PP, más amplia de la que había en junio, pero inferior a los 7,9 puntos de julio. Ello se explica, según sus datos, en que el PP apenas crece, pasando del 25,1% de julio al 25,5% de septiembre, muy por debajo del 33% con el que ganó las elecciones de 2023.

Por su parte, quien más sube es Vox, que en septiembre se anota un 16,6%, 1,3 puntos más que en julio y por encima del 12,39% de las últimas generales. Por el contrario, Sumar vuelve a marcar su cota más baja de la legislatura con un respaldo del 5,7%, cuatro décimas por debajo del dato de julio. En cambio, sube Podemos, con una estimación de voto del 3,7% y dejando atrás a se Acabó la Fiesta (SALF), el partido del eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez, que baja al 1,8%

De acuerdo con los datos recabados, los dos partidos del Gobierno de coalición sólo suman un respaldo del 36,7% frente al 42,1% de PP y Vox.

En los partidos de ámbito territorial, Esquerra (ERC) sigue por encima de Junts, con un apoyo del 2,5% frente al 0,7% de los de Carles Puigdemont, mientras que Bildu supera al PNV (1,3% de los independentistas por el 0,7% de los nacionalistas).

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Pedro Sánchez, el líder más valorado, aunque con su peor nota de 2026

Respecto a la valoración de líderes, el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, repite en cabeza con una nota media de 4,18 puntos, su peor dato de 2026. Detrás aparece la vicepresidenta Yolanda Díaz, último cartel electoral de Sumar, con 3,99 puntos, seguida de los líderes del PP, Alberto Núñez Feijóo, y de Vox, Santiago Abascal, con 3,99 y 3,01 puntos, respectivamente.

Eso sí, dos de cada tres españoles desconfían de Sánchez (67,2%) y sólo un 31,5% dice tener mucha o bastante confianza en el presidente. En todo caso, Núñez Feijóo ofrece peores resultados, pues cuenta con la confianza de sólo el 19% frente a un 79,2% que muestra poca o ninguna confianza en el líder del PP.

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Además, Sánchez es el político preferido para presidir el Gobierno al ser mencionado por uno de cada cuatro encuestados (25%), frente al 13,2% que cita a Núñez Feijóo. Detrás aparecen Santiago Abascal (9,8%) y el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, señalado por el 4,6%. Eso sí, también hay un 23,8% que no quiere ver en Moncloa a ninguna de las principales figuras políticas del país.