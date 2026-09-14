El estado de Morelos es el segundo con más asesinatos a mujeres de México, solo después de Sinaloa

La Universidad de Granada suspende la estancia de tres estudiantes españoles en Morelos tras el crimen de Claudia Tacoronte

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El estado mexicano de Morelos, donde fue asesinada la joven estudiante Claudia Tacoronte Aguilera durante una estancia de intercambio académica, ocupa el segundo puesto en tasa de feminicidios de México, solo seguido del estado de Sinaloa. Informan en el vídeo Sonia Losada, Asier García y Carmen Acosta.

Según datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNP) del Gobierno de México, 50 mujeres han muerto de manera violenta en Morelos en año y medio.

Claudia llevaba un mes en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). Eran las 23: 00 horas cuando fue asaltada por un individuo, con el que no tenía relación previa. Intentó refugiarse en la Casa de la Cultura de Cuatla, abierta porque se celebraba la Fiesta Nacional de la Planta Medicinal.

Otras tres estudiantes vinculadas a la universidad murieron violentamente en 2026

Antes que Claudia otras tres alumnas vinculadas a la UAEM fueron asesinadas o localizadas sin vida durante los primeros meses de 2026. Los casos de Kimberly Joselín Ramos Beltrán, Karol Toledo Gómez y Michelle Itzayana Fuentes Calderón sacudieron a la universidad antes de que la muerte de Claudia volviera a poner el foco sobre la seguridad de las estudiantes en Morelos.

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La presidenta de México Claudia Sheinbaum ha informado este lunes que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER) mantiene comunicación con el Consulado de España tras el asesinato de la joven.

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Tras lamentar el crimen, la presidenta mexicana ha señalado que, además de la Cancillería, en el seguimiento participan la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Gabinete de Seguridad y la Fiscalía General del Estado de Morelos. “Está en contacto ya la Secretaría de Relaciones Exteriores por este lamentable homicidio”, señaló la mandataria.

Claudia Tacoronte estudiaba cuarto de Educación Infantil y había decidido empezar el curso haciendo un intercambio en México. En Granada ha habido minuto de silencio y homenajes en el campus de la ciudad andaluza. El caso se investiga como un feminicidio conforme a los protocolos aplicables a las muertes violentas de mujeres, mientras las autoridades determinan si existieron razones de género.