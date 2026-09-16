Claudia Barraso 16 SEP 2026 - 21:27h.

Las autoridades mexicanas han publicado en redes sociales la imagen del rostro del presunto asesino de Claudia Tacoronte

La Fiscalía mexicana ordena la detención de El Trompas como presunto autor del asesinato de Claudia Tacoronte

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La Fiscalía general del Estado de Morelos ha publicado una imagen del presunto asesino de Claudia Tacoronte, la joven canaria de 21 años asesinado el pasado domingo en Cuautla, México. Las autoridades han compartido su identidad por redes sociales solicitando la colaboración ciudadana para tratar de dar con él lo antes posible.

En el cartel difundido por las autoridades aparece la cara de Francisco Javier “N”, al lado una fotografía suya y el ‘se busca como probable responsable del delito de feminicidio’. Además, han compartido una serie de números de teléfonos y dos correos electrónicos a través de los cuales, cualquier ciudadano que tenga información sobre el sospechoso, podrá denunciarlo de manera anónima.

Este miércoles, la Fiscalía del Estado de Morelos emitía una orden de detención contra Francisco Javier por ser considerado como el presunto autor del asesinato de la estudiante española. "Ayer obtuvimos de un juez especializado la Fiscalía de Feminicidios, una orden de aprehensión por el feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera en contra de un masculino que responde al nombre de Francisco Javier M.", ha señalado en declaraciones a la prensa el fiscal de Morelos, Fernando Blumenkron.

Así han identificado al asesino

Las autoridades consiguieron identificarle gracias a los vídeos recabados de algunas cámaras de seguridad del lugar del crimen e información aportada por los ciudadanos. Los medios locales mexicanos apuntan a que los vecinos habrían reconocido a 'El Trompas' en las imágenes en el robo de una bicicleta en un establecimiento y cuya indumentaria coincide con el hombre que se ve huyendo tras el asesinato de Claudia.

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Asimismo, ha declarado que la búsqueda del presunto autor --identificado por los medios mexicanos como Francisco Javier Meléndez, alias 'El Trompas' y conocido por supuestos delitos de robo y asalto-- no se limita a Morelos, sino que se está llevando a cabo en otros territorios del país.

Por otra parte, el fiscal no ha podido confirmar un eventual acercamiento del asesino y su víctima antes del crimen. "No tenemos ninguna otra información que haya tenido reuniones anteriores con ella, simplemente es lo que estamos investigando en estos momentos", ha precisado.