Batida para localizar a Pol Jiménez, de 17 años, desaparecido en la Bisbal del Penedès

El joven, que pasaba un mal momento anímico, no llevaba móvil ni documentación en el momento de su desaparición.

El llamamiento del padre del Pol Jiménez, de 17 años, desaparecido en Vendrell, Tarragona: le perdieron el rastro al irse a la cama

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La familia de Pol Jiménez, de 17 años, vive horas de enorme angustia. Una batida, organizada por conocidos y amigos, intentar dar con el joven que desapareció en la madrugada del martes de su casa después de irse a dormir. El propio padre del joven daba la información de que sobre las 2 de la mañana, al ir a la habitación del joven se encontraron con que no estaba. La puerta de la casa se encontraba abierta. La desesperación crece con el paso de las horas. La concentración para organizar el mayor barrido posible es a las 17.00 en el local social del Priorat de La Bisbal.

Desde su desaparición nadie ha tenido más información del joven. A las dos del mediodía del martes la familia acudió al Ayuntamiento a dar el aviso y posteriormente fue a Mossos d'Esquadra. Pol Jiménez es castaño de unos 1,70 de altura y de complexión fuerte pero delgado. El joven no llevara encima ni móvil ni documentación en el momento de su desaparición por lo que la familia no ha podido ponerse en contacto con él.

El padre del joven vive en el núcleo del Priorat y la madre el centro histórico. Además de por la Bisbal del Penedès, Pol tambipen tiene amigos en El Vendrell, por lo que se ha pedido colaboración ciudadana en toda la comarca.

Los Mossos d'Esquadra ya han activado los protocolos de búsqueda y la familia ha lanzado un llamamiento para que cualquier persona que pueda aportar información se ponga en contacto con las autoridades. Según ha declarado la familia Pol, que cursa primero de bachillerato, está pasando por unos momentos anímicamente complicados.