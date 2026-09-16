Maitena Berrueco 16 SEP 2026 - 12:16h.

Los dos perros cayeron en la sima y quedaron atrapados a 12 metros de profundidad y su dueño les escuchaba ladrar

Lágrimas de felicidad por ‘Fox’, el perro vasco que llevaba 10 días desaparecido y ha sido rescatado de una mina en Guipúzcoa

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BilbaoLas agradables temperaturas de las que ha disfrutado los últimos días Euskadi invitaban la tarde de este pasado martes 15 de septiembre a dar un paseo por el monte y aprovechar al aire libre, los últimos días de verano. Es lo que debió pensar un guipuzcoano que salió con sus dos perros a caminar por una zona del monte del barrio Goierri de Zaldibar.

No imaginaba que la pequeña excursión acabaría en tragedia cuando vio desaparecer a los dos animales en una profunda sima. Las simas vascas se convierten, cada cierto tiempo, en una peligros trampa, en ocasiones mortal, para perros y otros animales, como les ocurrió a tres perros Setter que acabaron atrapados en una claustrofóbica sima alavesa.

Por accidente los dos perros se precipitaron en la fosa y contra todo pronóstico, sobrevivieron a la brutal caída de 12 metros. Su dueño fuera escuchó impotente como los animales ladraban y no dudó en reaccionar con celeridad y dar aviso al Servicio de Atención de Emergencias SOS Deiak 112.

Montes repletos de cuevas y simas

Varios profesionales de la Unidad de Vigilancia y Rescate en montaña de la Ertzaintza se movilizaron hasta esta zona boscosa para intentar rescatar a los animales.

El operativo implicó que los rescatistas emplearan cuerdas y toda su destreza para descender hasta la profunda cavidad en el suelo y conseguir sacar “en aparente buen estado” a los dos perros que aun asustados se reencontraron con su dueño, que los esperaba con los brazos abiertos.

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No es infrecuente que en los montes del País Vasco, muchos de ellos repletos de cuevas y simas, se produzcan accidentes de animales que caen accidentalmente en alguna de estas cavidades sin poder luego salir por si solos. En esos casos, efectivos de Bomberos o ertzainas de la Unidad de Vigilancia y Rescate suelen proceder a liberarlos. Pero los rescates en montaña, no siempre tienen que ver con caídas en simas ni siempre los protagonizan animales.

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Este mismo mes de septiembre, ertzainas de esta misma Unidad de Vigilancia y Rescate tuvieron que auxiliar a una persona que se encontraba desorientada y deshidratada en el monte Gorbea, junto a él estaba Zua, su perro, que también fue evacuado. Ambos fueron rescatados y trasladados en helicóptero hasta una zona segura.