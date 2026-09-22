- Los Mossos d'Esquadra investigan como un homicidio la muerte de una mujer hallada el pasado 19 de agosto en el pantano de Utxesa

Hallan un cadáver en el pantano de Utxesa, Lleida, sin signos evidentes de violencia

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Los Mossos d'Esquadra investigan como un homicidio la muerte de una mujer hallada el pasado 19 de agosto en el pantano de Utxesa, en el término municipal de Torres de Segre, Lleida.

Según ha adelantado el diario Ara y ha confirmado a EFE la policía catalana, los investigadores han apreciado signos de criminalidad en el cadáver de la mujer, que fue localizado por trabajadores de la presa, quienes alertaron a los vigilantes municipales de Torre de Segre.

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Para el rescate del cuerpo se desplazaron hasta el pantano de Utxesa efectivos de la unidad subacuática de los Mossos d’Esquadra. El cadáver fue trasladado al Instituto de Medicina Legal para que se le practicara la autopsia y determinar las causas de la muerte, aunque inicialmente no se apreciaron signos de violencia.

Los Mossos encontraron un cadáver flotando en el pantano, pero las primeras informaciones que se trasmitieron fue que el cadáver no tenía signos de violencia, pero los investigadores, al inspeccionar el cadáver han apreciado indicios de criminalidad.

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Descartaron indicios de criminalidad en un primer momento

La Policía fue alertada el 19 de agosto pasadas la una de la tarde por unos vigilantes municipales después de que ellos hayan sido avisados por varios trabajadores de la zona que pudieron ver un cadáver flotando en el pantano. Al llegar hasta el lugar, los Mossos trasladaron efectivos de la unidad subacuática para extraer del agua el cuerpo.

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Cuando extrajeron el cadáver, las autoridades no confirmaron inmediatamente el sexo ni la identidad de la persona fallecida, aunque por el momento tampoco han querido decir de quién es el cadáver que fue encontrado hace ya más de un mes.

Una vez el cuerpo estaba fuera del pantano, los Mossos abrieron una investigación para esclarecer la causa de la muerte de la fallecida y trasladaron el cuerpo al anatómico forense para que los profesionales le practicasen la autopsia. Desde un primer momento, la Policía Catalana no había asociado el hallazgo de ninguna desaparición, algo que tampoco han confirmado por el momento, aunque puntualizaron que podría haber algún aviso pendiente de resolver con el que se acabe relacionando el suceso.