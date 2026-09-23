Dos hombres armados entraron en la vivienda de la creadora de contenido, donde se encontraba Evelyn junto a su padre, y dispararon en plena vía pública

Cuando los oficiales llegaron al lugar del asesinato, encontraron el cuerpo de la víctima envuelto en una sábana

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La influencer Evelyn Lima Dantas de 21 años ha sido asesinada a tiros frente a su casa y delante de su padre en el barrio São Francisco, en el estado de Pará, al noreste de Brasil. Los hechos ocurrieron el pasado 16 de septiembre, según ha informado la prensa local.

El crimen ocurrió días después de que la joven saliera de prisión en libertad provisional, acusada de estar vinculada al homicidio de Antonio Anildo Alves da Silva, un sargento retirado de la Policía Militar de Pará asesinado el 29 de julio.

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La joven fue sacada a la fuerza de su casa y disparada en plena vía pública

Según informaron las autoridades locales, dos hombres armados entraron en la vivienda de la creadora de contenido, donde se encontraba Evelyn junto a su padre. Llegaron al lugar en un coche y, una vez dentro de la casa, utilizaron la fuerza para sacar a la joven hacia el exterior. Allí le dispararon y después huyeron.

Los hechos ocurrieron sobre las 3:00 de la madrugada. Cuando los oficiales llegaron al lugar del asesinato, encontraron el cuerpo de la víctima envuelto en una sábana.

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En la fachada de la vivienda, la Policía encontró una pintada con las siglas TCP, relacionadas con el grupo criminal Terceiro Comando Puro, originaria de Rio de Janeiro. Por el momento no se ha confirmado que la agrupación pudiera estar detrás del homicidio.

Evelyn Lima Dantas, creadora de contenido de belleza y estilo de vida, contaba con más de 10.000 seguidores en sus perfiles de redes sociales.