Alberto Rosa 22 SEP 2026 - 18:11h.

La familia de la joven australiana ha abierto una campaña para pagar la repatriación del cuerpo

Muere un hombre tras ser atacado por un tiburón mientras nadaba en una playa de Australia

Compartir







Brianna Lani Cronin, una turista australiana de 29 años murió tras caer desde un acantilado de 80 metros del que estuvo colgada durante horas el pasado 12 de septiembre en la isla indonesia de Nusa Penida, cerca de Bali.

Según medios australianos, Lani Cronin, que viajaba sola por Indonesia, se dispuso a escalar el famoso acantilado con forma de T-Rex que domina la playa de Kelingsking. Durante muchos años, sus aguas turquesas y su espectacular formación rocosa que se alza sobre una playa de arena blanca ha atraído a turistas de todo el mundo.

Según los informes, “la víctima se salió del sendero señalizado y se dirigió hacia el borde del acantilado antes de resbalar y caer”, explicó Cakra Negara, coordinador de los servicios de rescate locales, informó ‘The Guardian’. Brianna consiguió detener su caída, pero quedó atrapada en una cornisa a unos 80 metros del suelo. Un residente local la avistó alrededor de las 09:00 horas de la mañana varada a mitad de la escarpada pared rocosa.

Una campaña en GoFundMe para repatriar su cuerpo

Mientras los equipos de rescate se preparaban para subir a rescatarla, la australiana resbaló de nuevo y, al parecer, cayó al agua. El intento de rescate marítimo tuvo que ser abortado debido a las condiciones meteorológicas. Los rescatistas pudieron finalmente recuperar el cuerpo de la joven alrededor de las 11 de la mañana.

PUEDE INTERESARTE 17 montañeros muertos tras una avalancha en el Cáucaso ruso

Sus restos fueron trasladados por el empinado sendero que bordea el acantilado, entre otros turistas, y llevados a un hospital. “Tenemos el corazón roto”, escribió la familia de Brianna Lani en la página de GoFundMe, donde iniciaron una campaña de recaudación de fondos para repatriar el cuerpo de la joven australiana.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

“Nuestra hija y hermana, Brianna Lani Cronin, tan dulce, tan cariñosa y hermosa, falleció en Bali, lejos de quienes más la amaban. Apelamos a su generosidad para traer su cuerpo de vuelta a Australia”, se puede leer en la publicación. Por el momento se han recaudado más de 71.000 dólares.