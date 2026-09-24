Tras los golpes con los que intentaban derribar la puerta, los antidisturbios pedían a Maricarmen que les facilite la entrada a la vivienda

Así ha sido la primera noche de Maricarmen tras su desahucio: está ingresada con un cuadro de "agotamiento severo" a sus 87 años

Compartir







MadridEl desahucio de Maricarmen, la anciana de 87 años desalojada de su vivienda de Madrid, ha reabierto el debate sobre la crisis de la vivienda en España y ha provocado protestas multitudinarias en varios puntos del país. Muestras de apoyo a la mujer de 87 años desalojada de su casa de toda la vida y gritos contra la especulación inmobiliaria.

En 'Informativos Telecinco' hemos tenido acceso a las imágenes que muestran cómo se vivió el desahucio desde dentro. En las imágenes captadas por el entorno de Maricarmen y por el Sindicato de Inquilinas se puede ver la montaña de muebles que apilaron en la puerta desde el interior de la vivienda para impedir y retrasar la entrada de los antidisturbios.

PUEDE INTERESARTE Qué tipos de desahucios existen y qué dicen los datos de este año

El momento en el que Maricarmen fue desahuciada

Tras los golpes con los que intentaban derribar la puerta, los antidisturbios piden a la anciana que les facilite la entrada. "¡Ábrenos, Maricarmen!", claman los agentes. Al otro lado del muro, la anciana acompañada de su primo Vicente, su sobrina y parte de los miembros del Sindicato de Inquilinas.

Finalmente, los agentes de antidisturbios de la Policía Nacional consiguen abrir la puerta y Maricarmen, octogenaria y con una discapacidad del 50%, es desahuciada.

PUEDE INTERESARTE El desahucio de Maricarmen y las vías previas al desalojo

Oleada de indignación por el caso de Maricarmen

Esta dura y brutal realidad ha movilizado a miles de personas. Una oleada de solidaridad se manifestaba ayer frente al ático adquirido por la Comunidad de Madrid para protestar por el drama de la vivienda en España.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El caso de Maricarmen es un claro ejemplo de que en España se necesita un pacto de Estado en vivienda. El desahucio de una mujer de 87 años, saliendo en camilla de su casa en la que ha vivido siete décadas ha colocado a España en los informativos y periódicos de todo el mundo.

Ya no es una cuestión de imagen, ni del caso concreto de Maricarmen. Este desahucio ha movilizado a los españoles de izquierda y de derecha y ha colocado el problema de la vivienda, de nuevo, en primera línea.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

¿Por qué han desahuciado a Maricarmen?

Uno de los motivos que nadie consigue entender éticamente es el motivo del desalojo de esta anciana de 87 años. Maricarmen residía en un piso en una de las zonas más cotizadas de Madrid, al lado del Parque de El Retiro, y con un precio medio de alquiler de entre 2.000 y 3.000 euros. Urbagestión llevaba años detrás de la casa de Maricarmen.

El objetivo de este fondo buitre era echar a Maricarmen de su casa. A última hora del martes 22 de septiembre se conoció que había una donante que quería pagar esos 1.600 euros de renta que pedía el fondo buitre. Además, el Gobierno, incluso, pidió comprar la vivienda de Maricarmen. Por su parte, la empresa Urbagestión no quiso negociar e hizo caso omiso a todas las opciones que ofrecían todos aquellos que querían ayudar a la anciana.

Finalmente, la Policía entraba en la vivienda con suma violencia utilizando picos y botes de gas.

Usando la violencia, los agentes de la Policía Nacional conseguían echar a los activistas en una mañana de mucha tensión donde se percibía y casi se palpaba la tristeza y la rabia entre los vecinos de las calles del barrio madrileño.

Piden humanidad con esta anciana de 88 años

A última hora del martes 22 de septiembre e 'in extremis', una escritora anónima se ofrecía a pagar el alquiler de Maricarmen, durante el resto de su vida. El fondo buitre que había adquirido el piso donde vivía la anciana le pedía 1.650 euros de alquiler, 300 eurosmás que la pensión que recibía la inquilina.

La oferta era rechazada por Urbagestión Desarrollo e Inversión Sociedad Limitada, los propietarios del inmueble desde 2020. Este fondo buitre no es la primera vez que adquieren edificios para vaciarlos con celeridad. Además, se ha podido conocer que le grupo se enfrenta a problemas legales por otros casos. Sin embargo, en el caso del desahucio de Maricarmen les ampara la ley.

El caso de Maricarmen se ha convertido en uno de los símbolos de la lucha por el acceso a la vivienda en Madrid. Su padre firmó en 1956 el contrato de arrendamiento del domicilio. Tras su fallecimiento, el contrato se subrogó primero en su esposa y posteriormente en su hija. Maricarmen mantuvo durante cerca de dos décadas las condiciones de ese contrato de renta antigua, con una mensualidad actualizada cada año conforme al IPC y otros gastos, como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).