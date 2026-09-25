El sobrino de Josep Juanpere, persona que encontró el cadáver del arquitecto fallecido en Baqueira, despierta del coma

El sobrino de Josep Juanpere, el arquitecto fallecido en Baqueira, encontró a la pareja de su tío haciendo yoga "en estado de shock" junto a su cadáver

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LleidaNovedades en la investigación por el presunto homicidio de Josep Juanpere, el arquitecto fallecido en Baqueira en diciembre de 2025. Los Mossos continúan investigando la muerte del íntimo amigo de Isak Andic. Tras la detención de su pareja, acusada del presunto homicidio del empresario, el sobrino de Josep Juanpere ha despertado del coma inducido en el que se encontraba.

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Según informaba 'El Confidencial', el sobrino del arquitecto "se encontraba en coma inducido", estado del que, según ha podido saber el periódico 'El Mundo', "ya ha salido, aunque sigue ingresado. Se trata del familiar directo más cercano de Juanpere después de su único hijo".

El sobrino fue el que encontró el cadáver del empresario

Precisamente, este sobrino fue la persona que encontró sin vida al arquitecto. Junto al cadáver del empresario, se encontraba la pareja del arquitecto.

Todo ocurrió el día 26 de diciembre cuando varios de sus familiares intentaron ponerse en contacto con el arquitecto sin éxito. Al no tener noticias suyas, un sobrino de Josep Juanpere acudió a la vivienda. Tras aporrear la puerta durante más de una hora, la pareja del arquitecto le recibió completamente en estado de shock. En el interior de la vivienda, el sobrino encontró el cuerpo sin vida de José Juanpere.

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Por su parte, la mujer, "devota de la sanación espiritual y energética, que gira en torno a técnicas como el reiki, la meditación o la aromaterapia, se encontraba haciendo yoga y como en estado de shock", indican desde el periódico 'El Mundo'. Detalle que sorprendió a su círculo más cercano y a los investigadores del caso que, tras reunir pruebas, han procedido a su detención.

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¿Cómo era la relación entre la detenida y el arquitecto?

Una vez conocido el arresto de la mujer, los medios catalanes han ido publicando detalles de la relación entre la ahora detenida y el arquitecto fallecido. Al parecer, la pareja se conoció dos años antes de la muerte de José Juanpere. El arquitecto y la ahora detenida habrían coincidido gracias a un amigo que tenían en común y para quien el arquitecto estaba trabajando en un importante proyecto.

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El fallecimiento del arquitecto ocurrió cuando la pareja llevaba ya dos años de relación. José Juanpere, de 72 años, pasaba las vacaciones de Navidad junto a su pareja, ahora detenida, en su residencia de la Val d’Aran. Aunque llevaban saliendo dos años juntos, la pareja vivía en domicilios diferentes. Él vivía en Barcelona y, en cambio, ella residía en su domicilio de Madrid.

Pertenecía al círculo íntimo de Andic

Da la casualidad que el arquitecto fallecido estaba relacionado con la burguesía catalana y era amigo íntimo de Isak Andic, fundador de Mango cuya muerte está siendo investigada y por la que fue detenido su hijo Jonathan Andic.

Según ha informado 'Vanitatis', el fallecimiento de Isak Andic en 2024 afectó "especialmente" al arquitecto.

Reacciones a la muerte del arquitecto Josep Juanpere

La muerte del arquitecto Josep Juanpere causó una gran conmoción en la alta sociedad catalana. Tras su fallecimiento, Eurostars Hotel Company renombraba su premio de fotografía para homenajearle.

Josep Juanpere Miret (1953-2025), cofundador del estudio GCA Architects en 1986, era autor del interiorismo del Hotel Grand Marina de la cadena y estaba especializado en arquitectura hotelera, de empresas y en interiorismo.