Kylo, perro policía de Portland, muere en un tiroteo en su último turno antes de ser jubilado

El perro participaba en la detención de un sospechoso de asesinato.

La historia real de Uber, el perro policía adiestrado en misiones de rescate que eclipsa en pantalla a Brad Pitt

Compartir







Kylo, perro policía de Portland, murió en su último turno antes de ser jubilado durante un tiroteo en el que se vio involucrado un agente. El perro participaba en la detención de un sospechoso de asesinato cuando se produjo un tiroteo que acabó con la vida del sospechoso e hirió a Kylo, según informó Fox8 Live y confirmó el Departamento de Policía de Portland. Aunque fue trasladado de urgencia al veterinario, Kylo sucumbió a sus heridas.

Los agentes fueron alertados de un altercado el jueves por la mañana y, al llegar al lugar, descubrieron un cadáver. Se puso en marcha una operación de búsqueda del sospechoso en la que participaron el Departamento de Policía de Portland, el Grupo de Trabajo contra Delincuentes Violentos del Noroeste del Pacífico del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos y otros organismos locales.

El sospechoso fue localizado alrededor del mediodía, y cuando las autoridades intentaron detenerlo, se produjo un intercambio de disparos. Testigos presenciales afirmaron haber escuchado entre 20 y 30 disparos. Los agentes le brindaron primeros auxilios, pero el sospechoso falleció en el lugar. Los agentes involucrados en el tiroteo se encuentran de baja administrativa remunerada mientras se lleva a cabo la investigación, lo cual es un procedimiento habitual.

Seis años como perro policía

Kylo trabajó durante seis años y estaba previsto que se jubilara tras su último turno. Fue trasladado en procesión policial desde la clínica veterinaria de urgencias hasta el Centro Forense de Delitos contra Animales de Oregon Humane.

PUEDE INTERESARTE Los perros policía de la Comisaría de Algeciras se mudan: las quejas de los vecinos obligan a trasladarlos a una residencia externa

La unidad canina brinda apoyo especializado a la policía gracias al agudo sentido del olfato y del oído de los perros. Suelen utilizarse para detener sospechosos, registrar edificios, encontrar pruebas y proteger a los agentes y a los miembros de la comunidad