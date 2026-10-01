El juez que investiga la muerte del arquitecto Josep Juanpere intenta conocer si hubo terceras personas en casa del arquitecto el día de su muerte

La petición del sobrino de Josep Juanpere i Miret a Belén, pareja del arquitecto, un día antes de la muerte del empresario

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BaqueiraEl juez de Vielha que investiga la muerte del arquitecto Josep Juanpere i Miret en Baqueira en el mes de diciembre de 2025 ha pedido un registro de los números de teléfono que se conectaron a la antena que abastece la zona durante los días 25 y 26 de diciembre. Según ha podido conocer el medio de comunicación 'elPeriódico', el magistrado ha mandado esta petición a las compañías telefónicas "con el fin de esclarecer si hubo terceras personas en la casa junto al fallecido y su pareja, Belén López", acusada de su homicidio.

Con este movimiento, el juez instructor pretende conocer si la versión que ha mantenido la investigada en la que asegura que siempre estuvieron ellos dos solos en la vivienda de Baqueira es cierta. Además, el medio de comunicación anteriormente citado sostiene que el juez que investiga este presunto homicidio también "quiere revisar la actividad de los teléfonos de Juanpere" y su pareja. Junto a esta petición se suma la requerida por los Mossos cuando en los registros que se practicaron en propiedades de Belén López de Madrid y Málaga requisaron dispositivos móviles que serán analizados en las próximas semanas.

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Los mensajes de Belén tras pincharle el teléfono

Al parecer, Belén López, pareja del arquitecto fallecido, tuvo nueve meses el teléfono pinchado por los Mossos d'Esquadra "por orden del juzgado", detallan desde el medio de comunicación catalán. Tras analizar los mensajes de Belén, los investigadores han podido leer y conocer las conversaciones que tenía la ahora investigada con una conocida.

En dichos mensajes, Belén López lamentaba la muerte del empresario y comentaba lo impactada que se encontraba tras el fallecimiento.

"En uno de los mensajes que constan en el sumario, del pasado 26 de junio, ella le dice a una amiga que no sabe 'si superará' la muerte del arquitecto, ya que era 'una persona excepcional'. En otro le cuenta a otra amiga: 'No te lo esperas, fue de la noche a la mañana. Ha sido horrible'", apuntan desde el medio.

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Las incógnitas

La información publicada por 'elPeriódico' se solapa con la ofrecida por 'El Mundo', donde se apunta a que en la reconstrucción de los últimos días del arquitecto hay varios detalles que ha sorprendido al juez encargado del caso.

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Una de ellas es la reserva de tres habitaciones que realizó Belén, pareja del arquitecto, en un hotel "debido al mal estado en el que estaba la vivienda de Juanpere por 'el patrón de vómitos e indisposición' que provocaron su traslado al hospital", recoge el periódico. Según se ha podido conocer, la investigada reservó "tres habitaciones en el hotel AC Baqueira. Entre ellas, una conjunta para ella y señor Juanpere, y otra para el señor A. I.".

Tan solo un día después, el día de Navidad, la pareja dejó el hotel donde se había hospedado y regresó a su vivienda e Baqueira. Precisamente, este fue el último día que el sobrino de Josep Juanpere i Miret vio con vida a su tío.

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Hay que recordar que el sobrino del arquitecto fue la persona que encontró el 26 de diciembre el cadáver de Josep Juanpere i Miret. Antes de despedirse de su tío y debido al mal estado en el que se encontraba tras su cuadro vírico, el sobrino se dirigió a Belén y le hizo una petición muy concreta. "Que le comunicara cualquier circunstancia que ocurriera con su tío, a lo que la investigada respondió en sentido afirmativo", indica el medio de comunicación anteriormente citado.

Petición que nunca se cumplió ya que Belén nunca llegó a llamar al sobrino. Fue precisamente el sobrino el que se dirigió ese 26 de diciembre a la vivienda de Baqueira del arquitecto al no tener noticia de la pareja y, tras aporrear la puerta y lograr acceder a la casa con una radiografía, encontró el cadáver del empresario y a Belén en aparente estado de shock mientras realizaba yoga.

Las heridas en el cuello del arquitecto

El juez que investiga a Belén López, la pareja del fallecido, y que decretó prisión con fianza de 80.000 euros sobre esta misma apunta en el auto que el empresario tenía unas heridas y lesiones en su cuello que podrían estar vinculadas con el uso de la fuerza externa.

Según indica el auto al que ha tenido acceso 'elPeriodico.com', el magistrado señala que "se aprecian, a lo ancho de todo el cuello" del arquitecto "una serie de heridas compatibles con el empleo de fuerza externa". Por su parte, la defensa de Belén López sostiene que las lesiones a las que apunta el juez "podrían estar directamente vinculadas con un golpe que el arquitecto se dio en la cabeza con un radiador y no con un posible estrangulamiento, pues la causa directa fue un infarto".