Los domingos, Romería o La bola negra entre las favoritas para los premios Rolling Stone del cine español

telecinco.es 02 OCT 2026 - 08:34h.

Rolling Stone premiará hasta diez categorías del mundo del cine

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Ciudad de México acogerá los días 25 y 26 de noviembre la celebración de una nueva entrega de los Premios Rolling Stone del Cine en español. La revista americana continúa ampliando su radio de alcance con unos primeros que reconocen la labor de la industria audiovisual en lengua española en todo el mundo.

Rolling Stone premiará hasta diez categorías del mundo del cine, sí, pero también del de las series, que hace tiempo que ya han logrado asentarse como un producto cultural de primer nivel, también en español, y a ambos lados del Atlántico: Película del año, Actuación del año en película y serie, Dirección del año, Talento revelación, Serie del año, Serie y Película documental del año y, por supuesto, al tratarse de Rolling Stone, Banda Sonora del Año y Mejor canción original en película o serie.

Como es evidente, el cine español es uno de los grandes protagonistas de esta edición de los Premios Rolling Stone, tras uno de los mejores años fílmicos que se recuerdan, con películas históricas capaces de marcar la conversación nacional como ‘Los Domingos’, triunfadoras internacionales como ‘Amarga Navidad’, ‘Romería o ‘Sirat’ y capaces de deshacerse de las fronteras y los prejuicios como ‘La Bola Negra’.

‘Amarga Navidad’, del maestro Pedro Almodovar, acumula tres nominaciones, mientras, ’Sirat’ opta a Mejor Película y Mejor Banda sonora. Alauda Ruiz de Azúa, ganadora de los últimos Goya, opta también a dos galardones por ‘Los Domingos’. Sorogoyen y su ‘El Ser Querido’ depositan sus esperanzas en Javier Bardem, nominado a Mejor Actuación

‘Romería’, de Carla Simón, que ya triunfó en el Festival de Berlín, se ha hecho merecedora de cuatro nominaciones, incluyendo dos a Talento revelación, gracias al trabajo de Mitch Robles y Llucía García. Los mismos cuatro a los que opta ‘Moscas’, de Fernando Eimbcke.

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Aunque la gran favorita MADE IN SPAIN para convertirse en la protagonista de los Premios Rolling Stone de Cine en Español es ‘La Bola Negra’, dirigida por Javier Ambrossi y Javier Calvo, que cuenta con hasta seis nominaciones.

Como la música tiene siempre un lugar de privilegio en Rolling Stone, la publicación también se ha hecho eco del trabajo de Hombres G, que le ponen banda sonora a ‘Los mejores años de nuestra vida’ y de Amaia, que hace lo propio con Pedro Almodóvar o Guitarricadelafuente en ‘La Bola Negra’, que también coprotagoniza.

Especialmente importante es el reconocimiento a Diego Céspedes y a su película ‘La Misteriosa Mirada del Flamenco’, que opta a cuatro galardones, incluyendo Mejor Banda Sonora, o a ‘Hasta Que Me Quede Sin Voz’, la película documental sobre Leiva, que está nominada a Mejor Película Documental y Mejor canción original.