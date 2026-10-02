Asun Chamoso 02 OCT 2026 - 07:30h.

La conselleria de Salud catalana recomienda evitar el contacto con animales en países con rabia endémica

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BarcelonaEl Departamento de Salud recomienda evitar el contacto con murciélagos después de que los ataques de estos animales hayan aumentado este año en Cataluña. Una petición como medida para prevenir la rabia. El llamamiento se extiende a no tener contacto con animales en los países donde todavía existe rabia endémica.

Entre el 1 de enero y el 12 de agosto se han notificado 86 agresiones de murciélagos, un 23% más que las 70 registradas durante 2025. Estos animales representan el 43% de los 198 ataques de animales diversos producidos en Cataluña en 2026. Según informa en un comunicado con motivo del Día Mundial contra la Rabia, 56 incidentes fueron causados por perros (28 %).

Un porcentaje elevado de las posibles exposiciones notificadas a la Red de Vigilancia Epidemiológica de Cataluña (XVEC) se considera de riesgo por la posibilidad de contagio de esta enfermedad, tanto para residentes de dentro como de fuera de Cataluña, especialmente debido a agresiones de animales en países con rabia endémica. Este grupo de notificaciones corresponde a viajeros que llegan o regresan a Cataluña después de viajar a dichos países y que no han recibido tratamiento tras sufrir agresiones, o lo han recibido de forma incompleta, y consultan a su regreso.

Desde el 1 de enero hasta el 12 de agosto de 2026, se han notificado 198 (54%) agresiones producidas en Cataluña y 170 (46%) asociadas a viajes, mientras que en 2025 se notificaron un total de 193 (47 %) agresiones en Cataluña y 216 (53 %) relacionadas con viajes.

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Enfermedad mortal

La Secretaria de Salud Pública explica que no se consideran de riesgo las agresiones de animales terrestres autóctonos, como perros, gatos y hurones, dado que Cataluña actualmente está libre de rabia endémica terrestre y no se han detectado casos desde el año 1978, con la excepción del caso de un perro en 2013, importado de un país endémico. Los ataques ocurren con mayor frecuencia durante el periodo estival, en los meses de junio, julio y agosto.

Durante los últimos años se han llevado a cabo en Cataluña campañas destinadas a la vacunación de animales domésticos contra la rabia, con el fin de evitar su infección y, en consecuencia, la transmisión a las personas.

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La rabia es una enfermedad muy grave, casi siempre mortal, que puede afectar a todos los mamíferos. El virus se transmite habitualmente a través de la saliva de animales infectados, mediante mordeduras, arañazos o lamidos sobre heridas abiertas o mucosas. A medida que se propaga por el sistema nervioso central, se produce una inflamación progresiva del cerebro y la médula espinal que acaba provocando la muerte.

Según la Alianza Global para el Control de la Rabia, se estima que la rabia causa cada año 59.000 muertes en todo el mundo, principalmente en África y Asia.

Para prevenir la infección en personas que han sufrido una agresión por parte de animales considerados de riesgo, es necesaria la administración de inmunoglobulina antirrábica y el seguimiento de una pauta de vacunación después de la exposición de riesgo. Este año, un 67 % de las exposiciones notificadas a la XVEC han requerido estas actuaciones ante la posibilidad de contagio.

En Cataluña, al igual que en el resto del Estado español, no se han detectado casos autóctonos de rabia en mamíferos terrestres desde el año 1978. La excepción fue un caso en un perro en 2013, importado de un país endémico. No obstante, tanto en Cataluña como en otras comunidades autónomas, se ha confirmado la presencia esporádica de murciélagos infectados. Por tanto, el riesgo de rabia en nuestro entorno se debe principalmente a la exposición a murciélagos o a mamíferos procedentes de países endémicos, señalan desde Salud.

No tocar ni rescatar murciélagos

En este sentido, se recomienda evitar el contacto con animales salvajes y, especialmente, con los murciélagos, al tratarse de una especie protegida e insectívora, aunque no atacan a las personas.

Desde la conselleria de Salud, se pide que si se encuentra uno, aunque parezca inofensivo, esté herido o enfermo, no se debe tocar ni intentar rescatarlo, sino avisar a los Agentes Rurales para que se hagan cargo.

En los espacios naturales, también es necesario mantener una distancia adecuada de los animales salvajes, no alimentarlos ni interactuar con ellos, y evitar que los animales domésticos entren en contacto con ellos.