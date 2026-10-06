El ejemplar original es único y pesa aproximadamente 210 kilos

Su cubierta está esculpida en bronce por Salvador Dalí

Compartir







FranciaEl 'Libro del Apocalipsis', de Joseph Forêt, ha sido robado del centro de arte contemporáneo de Issoire, ubicado en la Auvernia francesa. Se trata de un ejemplar de valor incalculable y de 210 kilogramos de peso cuya cubierta está esculpida en bronce por Salvador Dalí.

La Fiscalía de Clermont-Ferrand ha confirmado a Europa Press que el robo de la obra, una "pieza excepcional y única", se produjo la noche del domingo 4 al lunes 5 de octubre y la investigación penal ha sido encargada a la gendarmería de la localidad.

PUEDE INTERESARTE El rastro digital de una videoconsola permite detener al autor de un robo en una casa de Valladolid

El ejemplar original es único

El ejemplar original es único y pesa aproximadamente 210 kilos. Solo su cubierta pesa aproximadamente 150 kg. El ejemplar completo fue concebido como una obra de arte total, imaginada y publicada por Joseph Forêt, basada en el Libro del Apocalipsis.

El propietario del libro y de la galería de arte, Christian Karoutzos, ha expresado su consternación ante el robo. "Es una obra maestra, digna de una catedral, única en el mundo. Francia fue asesinada anoche, el patrimonio francés fue asesinado", ha expresado el coleccionista, según publica el medio francés ICI Pays d'Auvergne.

Otras obras de arte robadas

El robo del 'Libro de la Apocalipsis' se suma a otras obras de arte que han sido sustraídas en otros museos europeos. El robo más conocido fue el perpetrado en el Museo del Louvre, en París, el 19 de octubre de 2025 en el que los ladrones se llevaron nueve piezas de las Joyas de la Corona de Francia de la Galería de Apolo. La operación duró entre siete y ocho minutos y tuvo lugar durante el horario de apertura habitual.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Más recientemente y también en Francia dos ladrones irrumpieron en un museo dedicado al Pierre-Auguste Renoir, llevándose cuatro obras de arte, dos de las cuales dejarán atrás cuando huían. Las obras fueron valoradas en 10 millones de dólares.

En España, el caso más reciente fue el robo del tesoro de Villena, en Alicante, en agosto, donde los asaltante se llevaron en apenas cuatro minutos parte del conjunto de de oro, plata, hierro y ámbar data en la Edad del Bronce, además de tres coronas de la Virgen y el Niño que también custodiaba el centro.